Χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν υποσχεθεί πως θα προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) που επιτρέπει στο Κίεβο να αποκτά αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ευχαρίστησε τη Βρετανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Λιθουανία για τις συνεισφορές τους, συμπληρώνοντας πως περιμένει περισσότερες προσεχώς, χωρίς να κατονομάσει άλλες χώρες.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ο Ρούτε δεν ανέφερε συγκεκριμένο ποσό για την εκτιμώμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας μέσω του μηχανισμού PURL.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ