Ένας Αμερικανός δικαστής απαγόρευσε σήμερα στο Πεντάγωνο να υποβαθμίσει τον απόστρατο Δημοκρατικό γερουσιαστή Μαρκ Κέλι και να περικόψει τη σύνταξή του επειδή προέτρεψε τους στρατιώτες να μην υπακούουν σε παράνομες εντολές.

Η προκαταρκτική απόφαση του δικαστή Ρίτσαρντ Λίον της Ουάσινγκτον είναι η πιο πρόσφατη μέχρι στιγμής δικαστική ήττα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην ιστορική εκστρατεία εκδίκησης εναντίον όσων θεωρεί «πολιτικούς εχθρούς» του. Δικαστές από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν μπλοκάρει κατ’ επανάληψη τις προσπάθειες αυτές.

Ο Κέλι, απόστρατος του Πολεμικού Ναυτικού και πρώην αστροναύτης, εκπροσωπεί την Αριζόνα στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ήταν ο ένας από τους έξι Δημοκρατικούς γερουσιαστές που συμμετείχαν τον Νοέμβριο σε ένα βίντεο με το οποίο υπενθύμισαν στους στρατιώτες ότι έχουν καθήκον να απορρίπτουν τις παράνομες εντολές. Στο βίντεο αυτό ο Κέλι δήλωνε: «Οι νόμοι μας είναι σαφείς: Μπορείτε να αρνηθείτε τις παράνομες εντολές».

Η δήλωση αυτή έγινε σε μια περίοδο που οι Δημοκρατικοί επέκριναν τις αποφάσεις του Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε αμερικανικές πόλεις και να εγκρίνει θανατηφόρα πλήγματα σε πλοία για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι μετέφεραν ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σε ανάρτησή του, χαρακτήρισε το βίντεο «στασιαστική συμπεριφορά που τιμωρείται με θάνατο».

Στις αρχές Ιανουαρίου ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαίωσε ότι ο Κέλι «σκόπευε σαφώς να υπονομεύσει την τάξη και τη στρατιωτική πειθαρχία», παραβιάζοντας τους στρατιωτικούς κανονισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη και για τους απόστρατους.

Ο Κέλι προσέφυγε στα δικαστήρια, ζητώντας να μπλοκαριστεί η πιθανολογούμενη υποβάθμισή του. Δικηγόροι που εκπροσωπούν την κυβέρνηση προέτρεψαν τον δικαστή να απορρίψει την προσφυγή, ισχυριζόμενοι ότι το θέμα της στρατιωτικής πειθαρχίας δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «πρόωρη» την προσφυγή, καθώς ακόμη δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή στον γερουσιαστή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ