Η Βρετανία θα στηρίξει την Ουκρανία να αμυνθεί απέναντι στα ρωσικά πλήγματα που καταστρέφουν τις ενεργειακές υποδομές της, χορηγώντας της βοήθεια ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων λιρών (575 εκατ. ευρώ), ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

Κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Χίλι είπε ότι περίπου 150 εκατομμύρια στερλίνες θα διατεθούν στον μηχανισμό του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων με προορισμό το Κίεβο. Το Λονδίνο θα στείλει επίσης στην Ουκρανία 1.000 μικρούς πυραύλους, βρετανικής κατασκευής, αξίας 390 εκατ. λιρών.

Ο Χίλι και ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους ήταν οι συμπρόεδροι σήμερα στη νέα σύνοδο της Ομάδας Επαφής μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας κάλεσε τις χώρες της Δύσης να αυξήσουν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο. Το 2025 η ομάδα αυτή συγκέντρωσε περίπου 45 δισεκ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία και «το 2026 πρέπει να κάνουμε περισσότερα», είπε ο Βρετανός υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να χορηγήσει 4,2 δισεκ. κορώνες (περίπου 440 εκατ. ευρώ) σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ η Γαλλία εγγυήθηκε για ένα δάνειο ύψους περίπου 3 δισεκ. κορωνών. Η συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Νορβηγίας περιλαμβάνει την αγορά μεγάλου αριθμού όπλων αέρος-εδάφους και άλλου εξοπλισμού της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Η στρατιωτική βοήθεια που υποσχεθήκαμε σήμερα έχει άμεσες επιπτώσεις στη γραμμή του μετώπου και τον αριθμό των ουκρανικών ζωών που χάνονται», είπε ο Χίλι, έχοντας στο πλευρό του τον νέο υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλο Φεντόροφ. «Οι Ρώσοι δεν μπορούν να μας νικήσουν επί του πεδίου, για αυτό διεξάγουν πόλεμο εναντίον των κρίσιμων υποδομών μας», είπε ο τελευταίος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ