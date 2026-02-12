Άλλη μια ομάδα παιδιών από τη Ρωσία και την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές του χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες και με τις δύο χώρες.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε πόσα είναι αυτά τα παιδιά, ούτε πότε έγινε η επανένωσή τους με τους δικούς τους ανθρώπους.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η πρώτη κυρία μεσολάβησε για την επιστροφή παιδιών στους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού της Ρωσίας, τη Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, πρόκειται για συνολικά έξι παιδιά: το ένα θα επιστρέψει στη Ρωσία και τα πέντε θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η Λβόβα-Μπελόβα ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ «για την αταλάντευτη δέσμευσή της και την ενεργή συμμετοχή της στην επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε γράψει τον περασμένο Αύγουστο στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά της Ουκρανίας που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου. Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για απαγωγή αυτών των παιδιών, κάτι που η Μόσχα αρνείται.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ