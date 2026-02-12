Φιλοκρεμλινικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκμεταλλεύονται τη νέα χιονοστιβάδα εγγράφων που συνδέονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν για να συνεχίσουν να διαδίδουν ισχυρισμούς κατά της Ουκρανίας και για την εμπορία παιδιών, σύμφωνες με έρευνες που διενήργησε το Γαλλικό Πρακτορείο και μια έκθεση του Ινστιτούτου για τον στρατηγικό διάλογο (ISD), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Από τότε που άρχισε η εισβολή, η Ρωσία εκτόπισε ή μετακίνησε με τη βία περίπου 20.000 ουκρανόπουλα, σύμφωνα με το Κίεβο.

Η Ρωσία δηλώνει ότι απομάκρυνε τα παιδιά από τις εστίες τους για να τα προστατέψει από τις μάχες.

Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον "παράνομο εκτοπισμό" παιδιών από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας προς τη Ρωσία.

Εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30 Ιανουαρίου για τον Έπστιν, τον Αμερικανό χρηματιστή που βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα ανηλίκους, κηλίδωσαν εξέχοντα πρόσωπα σε όλο τον κόσμο.

Φιλοκρεμλινικοί λογαριασμοί προώθησαν επίσης την ιδέα, σύμφωνα με την οποία, αυτά έγγραφα αποδείκνυαν ότι η Ουκρανία είναι ένα παγκόσμιο κέντρο εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με ορισμένους μεταξύ αυτών, οι φάκελοι δείχνουν ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να προσπάθησε να σώσει τα Ουκρανόπουλα από ένα δίκτυο που συνδεόταν με τον Έπστιν.

Πρόσφατη δημοσίευση στην πλατφόρμα Χ, η οποία είχε περισσότερες από τρία εκατομμύρια θεάσεις, ανέφερε επίσης ότι οι φάκελοι Έπστιν "επιβεβαίωναν ότι ο Πούτιν δεν είχε απαγάγει παιδιά στην Ουκρανία αλλά τα είχε απομακρύνει από εκεί για να τα προστατέψει από μια πώλησή τους στην εμπορία παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση".

Τέτοιες δηλώσεις κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελευταία δημοσιοποίηση φακέλων, με περισσότερες από 15.000 αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ σε δύο ημέρες, δήλωσε το ISD, που έχει την έδρα του στο Λονδίνο, στην έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη καμιά απόδειξη ότι το ρωσικό κράτος βρίσκεται πίσω από αυτές τις δημοσιεύσεις, η διάδοση των φακέλων Έπστιν "εξυπηρετεί τα συμφέροντά του", εκτιμά μια από τις συντάκτριες της έκθεσης, η Λιάνα Σεντέτσκα.

"Προσπαθούν απλά να γεμίσουν τον χώρο της πληροφορικής με όλα αυτά για να δουν εάν θα πιάσει", προσθέτει η συν-συγγραφέας Όλγα Τοκαριούκ.

Το ISD κατέγραψε περισσότερες από 150.000 δημοσιεύσεις στην πλατφόρμα Χ μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Αυγούστου 2025 παρουσιάζοντας την Ουκρανία ως κέντρο εμπορίας παιδιών, με μια κορύφωση των μηνυμάτων κοντά στην ημερομηνία της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με το ISD, οι δηλώσεις αυτές ενισχύθηκαν από Βρετανούς και Ευρωπαίους πολιτικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων εν ενεργεία Ευρωπαίων βουλευτών.

Η πλατφόρμα Urban Scoop, που δημιουργήθηκε το 2025 από τον Βρετανό ακροδεξιό ακτιβιστή που τάσσεται κατά της μετανάστευσης Τόμι Ρόμπινσον, δημοσίευσε ένα ντοκιμαντέρ μέσα στο οποίο ένας πρώην Βρετανός κοινοβουλευτικός, ο Άντριου Μπρίτζεν, προέβαλε αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την εμπορία παιδιών στην Ουκρανία.

Ο Άντριου Μπρίτζεν, ο οποίος διαγράφηκε από το Συντηρητικό Κόμμα επειδή συνέκρινε τα εμβόλια κατά της Covid με το Ολοκαύτωμα, είχε μιλήσει επίσης στην εκπομπή του Αμερικανού ραδιοφωνικού παρουσιαστή και λάτρη των θεωριών συνωμοσίας Άλεξ Τζόουνς.

Σύμφωνα με την Όλγα Τοκαριούκ, η αντιουκρανική αφήγηση εμπλέκει Βρετανούς αξιωματούχους γιατί η Βρετανία είναι ένας από τους θερμότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ