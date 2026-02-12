Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας απαγγέλθηκαν σε έναν 13χρονο έφηβο, ο οποίος είναι ύποπτος ότι μαχαίρωσε τραυματίζοντας σοβαρά δύο μαθητές σε γυμνάσιο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο 13χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ.

Σε αυτόν απαγγέλθηκαν επίσης κατηγορίες ότι ψέκασε με εντομοκτόνο έναν τρίτο μαθητή του Kingsbury High School και για κατοχή μαχαιριού.

Τα δύο θύματα, δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών, εξακολουθούν σήμερα να νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τα τραύματά τους, «τα οποία είναι σοβαρά, δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, η αστυνομία.

Η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας του Λονδίνου έχει επιφορτιστεί με την έρευνα, λόγω «ανησυχιών» γύρω από τα κίνητρα του εφήβου. Ωστόσο σε αυτό το στάδιο, το «περιστατικό» αυτό «δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια», διευκρίνισε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής επιχειρήσεων αυτής της μονάδας.

Πρόκειται «για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες κατά ενός νεαρού αγοριού», δήλωσε η ίδια σήμερα, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία.

Για να αποφευχθούν εικασίες στο διαδίκτυο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο έφηβος αυτός έχει γεννηθεί στη Βρετανία και είναι βρετανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτός έφτασε στο σχολείο την ώρα του πρωινού και ανέβηκε σε μια τάξη όπου ψέκασε με εντομοκτόνο έναν μαθητή, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια μαχαίρωσε έναν 13χρονο μαθητή, διέφυγε από τη σκάλα και επιτέθηκε στον δεύτερο μαθητή στο ισόγειο, προτού εγκαταλείψει το σχολείο.

Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση, χωρίς να υπάρχει εκ προοιμίου σχέση με αυτό το θρησκευτικό ίδρυμα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Επίσης σημείωσε ότι προσπαθεί να «επιβεβαιώσει» μερικές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ύποπτος φέρεται να φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Η Βρετανία και ιδιαιτέρως η πρωτεύουσά της, το Λονδίνο, βρίσκονται για χρόνια αντιμέτωπες με τη μάστιγα των επιθέσεων με μαχαίρι μεταξύ εφήβων, οι οποίες μερικές φορές συνδέονται με τη νοοτροπία συμμοριών, ενώ τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα μια αύξηση της βίας στα σχολεία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ