Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέντ Αμπάς Αραγκτσί, απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εκτέλεσε κρυφά χιλιάδες διαδηλωτές παρά τις διαβεβαιώσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως πολιτικά υποκινούμενη προπαγάνδα που στοχεύει να επηρεάσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κατηγορίες, που δημοσιεύτηκαν σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν και ενός φόντου εκτεταμένων διαδηλώσεων που έχουν συγκλονίσει το Ιράν από τα τέλη του 2025.Η διαμάχη ξέσπασε στις 11 Φεβρουαρίου, όταν η Israel Hayom ανέφερε ότι οι ιρανικές αρχές εξαπάτησαν την Ουάσινγκτον σε τουλάχιστον δύο μέτωπα για να αποτρέψουν στρατιωτικά πλήγματα και να διευκολύνουν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν.







Whenever Miriam Adelson’s mouthpiece pushes a dramatic claim about Iran, it’s worth asking who it serves. Even the U.S. President has acknowledged where her primary loyalties lie.



In its latest piece, Adelson's outlet declared—just an hour before Netanyahu’s White House… pic.twitter.com/pJK3JFqRz8 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 11, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα, επικαλούμενη δυτικές πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων της ισραηλινής Μοσάντ και υπηρεσιών από τη Βρετανία και τη Γερμανία, η Τεχεράνη υποσχέθηκε να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, αλλά αντ' αυτού τις συνέχισε κρυφά. Αντί για δημόσιους απαγχονισμούς, οι κρατούμενοι φέρονται να πυροβολήθηκαν ή στραγγαλίστηκαν υπό κράτηση, με τις οικογένειες να ενημερώνονται ότι οι αγαπημένοι τους πέθαναν κατά τις διαδηλώσεις—παρά τα στοιχεία σύλληψης. Το ρεπορτάζ εκτιμά χιλιάδες τέτοιες κρυφές εκτελέσεις, ξεχωριστές από τις δεκάδες χιλιάδες που σκοτώθηκαν σε διασπορές διαδηλώσεων.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Αραγκτσί απέρριψε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: "Καμία εκτέλεση δεν έχει λάβει χώρα, καμία δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και περισσότεροι από 2.000 κρατούμενοι έχουν λάβει χάρη." Κατηγόρησε την Israel Hayom ότι είναι "εκπρόσωπος" της Μίριαμ Άντελσον, της δισεκατομμυριούχου φιλοϊσραηλινής δωρήτριας και ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, υπονοώντας ότι η ιστορία εξυπηρετεί ισραηλινά συμφέροντα.



Παρά τις αρνήσεις του Αραγκτσί, οργανώσεις δικαιωμάτων αναφέρουν συνεχιζόμενες εκτελέσεις. Το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (NCRI) κατέγραψε τουλάχιστον 72 απαγχονισμούς από 28 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου, και 341 τον Ιανουάριο μόνο. Το Iran Human Rights Monitor επισήμανε περιπτώσεις θανάτων υπό κράτηση, με οικογένειες να ανακαλύπτουν σώματα σε νεκροταφεία που δείχνουν σημάδια βίας.



