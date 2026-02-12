Ισραηλινοί έποικοι κατέστρεψαν δεκαπέντε παλαιστινιακά σπίτια και υποστατικό για εκτρεφόμενα ζώα σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικοι χθες Τετάρτη.

Τα σπίτια, ανάμεσά τους καλύβες, κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές προχθές Τρίτη στην κοινότητα Αλ Ντουγιούκ αλ Τάχτα, όπου η κλιμάκωση της βίας Ισραηλινών εποίκων έχει αναγκάσει επανειλημμένα κατοίκους να τραπούν σε φυγή.

«Κατέφτασαν κάπου 50 έποικοι, έβγαλαν τον κόσμο έξω και κατέστρεψαν σπίτια», εξήγησε στο AFP ο Μουσταφά Κάμπνα, κάτοικος. «Κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύμφωνα με τον χωρικό, οι περισσότεροι έποικοι ήταν οπλισμένοι κι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, ενώ συνοδεύονταν αρχικά από όχημα του ισραηλινού στρατού, προτού φθάσει μηχάνημα έργου.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Ανταποκριτής του AFP είδε χθες Τετάρτη κατοίκους να βγάζουν υπάρχοντά τους από τα συντρίμμια των σπιτιών τους.

Άλλος κάτοικος, ο Μπασάμ Κάμπνα, 23 ετών, αφηγήθηκε ότι έποικοι χτύπησαν γυναίκες και παιδιά, έδιωξαν οικογένειες και τους πήραν προσωπικά τους είδη.

«Μου είπαν: 'τέλειωσε, δεν έχεις πια σπίτι εδώ'», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμπού Άουντι αλ Ρατζάμπι, ιδιοκτήτη ενός από τα σπίτια που καταστράφηκαν, δεν είχε εκδοθεί καμιά εντολή κατεδάφισης από τις αρχές του Ισραήλ.

Το χωριό βρίσκεται στη λεγόμενη περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, που διαχειρίζεται το Ισραήλ, δυνάμει των συμφωνιών του Όσλο που είχαν υπογραφτεί τα χρόνια του 1990, σημείωσε ο Τζιχάντ Μάχαλις, άλλος κάτοικος.

Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει σπίτια που λέει πως έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τον κ. Μάχαλις, πέντε από τα σπίτια που καταστράφηκαν ήταν πέτρινα, ενώ άλλα ήταν από τσίγκο ή απλώς στάνες ζώων.

Ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, εξερράγη μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, και συνεχίζεται παρά την ανακωχή σε ισχύ από 10η Οκτωβρίου 2025 στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η συνέχιση της βίας θεωρούνται από τον ΟΗΕ τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Την Κυριακή, το συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής Κυβέρνησης ενέκρινε σειρά μέτρων που επιτρέπει στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε τομείς που διαχειρίζεται η Παλαιστινιακή Αρχή δυνάμει των συμφωνιών του Όσλο.

Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίθηκαν έντονα στο εξωτερικό, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες πως το Ισραήλ εποφθαλμιά την προσάρτηση κι άλλων παλαιστινιακών εδαφών.

Εκτός της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που κατέχεται κι έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη ζουν κάπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι κι ανάμεσά τους πάνω από 500.000 Ισραηλινοί, εγκατεστημένοι σε αυστηρά φυλασσόμενους οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

