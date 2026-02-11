Χωρίς καμία αναφορά στην Κύπρο ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

«Επιβεβαιώνεται η αξία που έχει ο διάλογος. Διαχειριζόμαστε τα προβλήματα με ψυχραιμία, ακόμα και όταν διαφωνούμε με καλή πίστη και σεβασμό. Ακόμα και αν διαφωνούμε, είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις. Θεωρώ ότι είναι καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στόχος τα 10 δισ. δολάρια στο διμερές εμπόριο

Ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε ως κεντρικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι ο όγκος του διμερούς εμπορίου, ο οποίος το 2025 ανήλθε στα 7 δισ. δολάρια, μπορεί να αυξηθεί στα 10 δισ. δολάρια.

«Με την Ελλάδα θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο του εμπορίου μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.

Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος

Αναφερόμενος στα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι τα υφιστάμενα προβλήματα «δεν είναι άλυτα», εφόσον –όπως σημείωσε– υπάρξει καλή πίστη, εποικοδομητικός διάλογος και πολιτική βούληση για λύση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι μπορεί να καταγραφεί πρόοδος στην επίλυση των «αλληλένδετων ζητημάτων» στο Αιγαίο, εφόσον συνεχιστεί η υφιστάμενη διαδικασία διαλόγου.

Αναφορά στη Δυτική Θράκη

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έθεσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό το ζήτημα «της τουρκικής μειονότητας» στη Δυτική Θράκη, υπογραμμίζοντας, κατά την τουρκική θέση, την ανάγκη αναγνώρισης των θρησκευτικών ελευθεριών και του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Το θέμα της μειονότητας παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς στις ελληνοτουρκικές επαφές, με τις δύο πλευρές να προσεγγίζουν το ζήτημα μέσα από διαφορετικό νομικό και πολιτικό πρίσμα.

Κλείνοντας ο Ερντογάν είπε, «πιστεύω ολόψυχα ότι, ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, εμείς με την Ελλάδα πρέπει να διατηρούμε ανοιχτά τα κανάλια διαλόγου».

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν

Οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή έξι συμφωνιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνεργασίας, από τις επενδύσεις μέχρι τον πολιτισμό και την πολιτική προστασία.

Η πρώτη αφορά κοινή δήλωση ανάμεσα στο Γραφείο Επενδύσεων και Χρηματοδότησης της Τουρκικής Δημοκρατίας και το Enterprise Greece, με στόχο τη συνεργασία στην προώθηση επενδύσεων.

Η δεύτερη κοινή δήλωση σχετίζεται με την ενθάρρυνση της ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης – Σμύρνης, μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών, ενισχύοντας τις μεταφορικές και τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών.

Τρίτη συμφωνία αποτελεί η κοινή δήλωση για τη συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, επίσης μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών.

Η τέταρτη κοινή δήλωση αφορά την προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την προετοιμασία έναντι των σεισμών, ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

Πέμπτη συμφωνία είναι ένα Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα του Πολιτισμού, που στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και της αμοιβαίας κατανόησης.

Τέλος, κοινή δήλωση πρόθεσης για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης και του τουρκικού υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ανοίγοντας νέους διαύλους στην καινοτομία και την έρευνα.

🤝 Turkish President Recep Tayyip Erdogan met Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the Presidential Complex in Ankara, Türkiye, where the two leaders held bilateral talks



◾️ Attend Türkiye–Greece 6th High-Level Cooperation Council meeting and signing ceremony of… pic.twitter.com/TTX6Ha05Zi — Anadolu English (@anadoluagency) February 11, 2026

