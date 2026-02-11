Ξανά χάος στην τουρκική Βουλή, όπου ξέσπασε άγριος καυγάς μεταξύ βουλευτών λίγο πριν από την τελετή ορκωμοσίας των νέων υπουργών του Ερντογάν. Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός εξ αυτών.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως η ένταση προκλήθηκε μετά από διαμαρτυρία Βουλευτών της αντιπολίτευσης για το διορισμό του Ακίν Γκιουρλέκ, ως το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Γκιουρλέκ ήταν ο επικεφαλής της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος χειρίστηκε τις υποθέσεις σε βάρος του αντιπολιτευόμενου CHP.

Η διαδικασία της ορκωμοσίας διακόπηκε.