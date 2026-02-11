Συστήματα αντιεροπορικής άμυνας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον μιας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην επαρχία του Λβιβ, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ομώνυμης πόλης, Αντρίι Σαντόβι, ενώ ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το Λβιβ βρίσκεται στη δυτική Ουκρανία, λιγότερο από 60 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα. H ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή.

Η πόλη απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από τα πλησιέστερα σύνορα με τη Ρωσία, γεγονός που καθιστά τις επιθέσεις εκεί, ειδικά εκείνες κατά της διάρκειας της ημέρας, λιγότερο συχνές από ό,τι σε άλλες μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στη νότια ρωσική επαρχία του Βόλγκογκραντ σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάκρεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή των εγκαταστάσεων, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.





The Lukoil Oil Refinery (Lukoil-Volgogradneftererabotka) in Volgograd, Russia, took a serious hit within the hour (circa 2000 UTC).#OSINT pic.twitter.com/9uUG8bcPe2 — OSINT Intuit™ (@UKikaski) February 10, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ