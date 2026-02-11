Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τρία μικρά παιδιά, δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών, και 34χρονο πατέρα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» σε πλήγμα σε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δυο εμπόλεμων χωρών, σημείωσε η πηγή αυτή, εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας αποκρούει επιδρομή drones

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απώθησε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και άλλων τοποθεσιών στην πόλη Βόλσκι, στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ, διαβεβαιώνοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Ο κ. Μπατσάροφ αναφέρθηκε σε «μαζική» επιδρομή, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο.

