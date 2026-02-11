Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως δράστης, εντοπίστηκαν νεκροί από σφαίρες στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά χθες Τρίτη.

Επτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ, άλλοι δύο σε κατοικία--οι δολοφονίες τους πιστεύεται πως συνδέονταν με το μακελειό στο δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα--ενώ ακόμη ένας υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, ανέφερε η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP).

CANADA: RCMP North District Commander says the Tumbler Ridge Secondary School shooter, who is deceased, is believed to have been identified, but it won't be released due to "privacy reasons and for the conduct of the investigation." https://t.co/Ewdgr1p0J7 pic.twitter.com/AG9AWMsky4 — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 11, 2026

Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε επίσης νεκρός· η αστυνομία εκτιμά πως αυτοπυροβολήθηκε. Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC.



⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Άλλοι 25 άνθρωποι εξετάζονταν από γιατρούς στο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP