Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε περίπου στις 2.20 το μεσημέρι στην Άγκυρα, μία ώρα πριν το ραντεβού με τον Ερντογάν. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και ο αναπληρωτής δήμαρχος Φαρούκ Κολιούογλου που του μετέφερε τις ευχές και του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, ενώ η επίσημη υποδοχή του θα γίνει στο προεδρικό μέγαρο.



Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οι υπόλοιποι υπουργοί έφτασαν στην Άγκυρα με άλλη πτήση.





Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν



Μετά το πέρας των συνομιλιών και των κοινών δηλώσεων, κάποιοι από τους υπουργούς θα υπογράψουν συμφωνίες ή κοινές δηλώσεις με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει μια δήλωση προθέσεων για συνεργασία στις φυσικές καταστροφές με έμφαση τους σεισμούς, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογο του μια κοινή δήλωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα, με έμφαση στη βιοτεχνολογία, την αγροτεχνολογία και με ώριμα περίπου 110 ερευνητικά σχέδια.

Δύο συμφωνίες θα υπογράψει και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που χειρίζεται τη θετική ατζέντα, μια εκ των οποίων θα αφορά το Enterprise Greece.

Τέλος, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλείται να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 5 δισ. και υπάρχει προοπτική να φτάσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ.

Επίσης, η Λίνα Μενδώνη θα υπογράψει συμφωνία με τον Τούρκο ομόλογο της που έχει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού και του τουρισμού.

Δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν



Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις μετά τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη - Ερντογάν





