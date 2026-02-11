Mε στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητα και αστάθεια, επισκέπτεται σήμερα την Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Όπως σημειώνουν πηγές της ελληνικής Κυβέρνησης, παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Διαβάστε επίσης: Ερντογάν: Κάλεσε και τον Βαρθολομαίο στο επίσημο δείπνο με Μητσοτάκη

Εξάλλου, όπως λένε οι ίδιες πηγές, το κλίμα αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικά κεκτημένα τα τελευταία δυόμισυ χρόνια, όπως τη μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, την καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό και τη συνολική μείωση των ροών, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου και την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η πρώτη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ύστερα από ενάμιση χρόνο. Παράλληλα, η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θεωρείται σημαντική καθώς στην Αθήνα ευελπιστούν να υπογραμμιστεί η αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας πριν την έναρξη της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δυο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών, Πρέσβης Μίλτον Νικολαϊδης και Akif Cagatay Kilic. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητήσουν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ