Η Heineken ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περικόψει μεταξύ 5.000 και 6.000 θέσεις εργασίας για να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε «δύσκολες συνθήκες της αγοράς».

Η ολλανδική ζυθοποιία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της ότι «θα επιταχύνει την παραγωγικότητα σε μεγάλη κλίμακα προκειμένου να πραγματοποιήσει σημαντική εξοικονόμηση, περικόπτοντας 5.000 ως 6.000 θέσεις στη διάρκεια των δύο προσεχών ετών».

«Εξακολουθούμε να είμαστε προσεκτικοί στις προβλέψεις μας βραχυπρόθεσμα όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς της μπίρας», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Ντολφ βαν ντεν Μπρινκ.

Αυτός προκάλεσε έκπληξη τον Ιανουάριο ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από επικεφαλής της επιχείρησης ύστερα από σχεδόν έξι χρόνια.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους δημοσιογράφους, ο βαν ντεν Μπρινκ δήλωσε ότι έχει «ανάμεικτα αισθήματα» όσον αφορά την αποχώρησή του. Τον Ιανουάριο είχε αναγνωρίσει ότι ηγήθηκε της επιχείρησης «σε μια ταραχώδη οικονομική και πολιτική περίοδο».

«Προτεραιότητά μου για τους ερχόμενους μήνες είναι να αφήσω την Heineken στην ισχυρότερη δυνατή θέση», σημείωσε.

Η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ζυθοποιία μετά την AB InBev σημείωσε πτώση 2,4% στον συνολικό της όγκο μπίρας το 2025, που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Ευρώπη και την Αμερική.

Για το 2026, η Heineken υπολογίζει σε ετήσια λειτουργικά κέρδη μεταξύ 2 και 6%.

Η επιχείρηση, η έδρα της οποίας είναι στο Άμστερνταμ, απασχολεί περίπου 87.000 ανθρώπους στον κόσμο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ