Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν στην Ολλανδία την Τρίτη ως ύποπτα για διάδοση προπαγάνδας υπέρ του Ισλαμικού Κράτους στο TikTok και προσπάθεια προσέλκυσης ανθρώπων να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις, δήλωσαν Ολλανδοί εισαγγελείς.

Οι συλλήψεις σχετίζονται με έναν λογαριασμό στο TikTok που διέδιδε προπαγάνδα του ISIS με ολλανδικούς υπότιτλους, ανέφεραν οι εισαγγελείς σύμφωνα με το Reuters.

Οι αναρτήσεις στο TikTok, κάποιες από τις οποίες είχαν πάνω από 100.000 προβολές, ενθάρρυναν τους ανθρώπους να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος και εξυμνούσαν το να γίνουν μάρτυρες για τη βίαιη ισλαμιστική ομάδα, όπως αναφέρθηκε.

Δεκατρείς από τους υπόπτους είναι Σύροι και τέσσερις έχουν ολλανδική υπηκοότητα, ανέφεραν οι εισαγγελείς, υπονοώντας ότι ορισμένοι είχαν διπλή υπηκοότητα ενώ τέσσερις είναι ανήλικοι.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 16 έως 53 ετών, συνελήφθησαν σε εφόδους σε όλη την Ολλανδία, μετά τη σύλληψη τον περασμένο μήνα ενός ατόμου που οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν ως τον κύριο ύποπτο.



Διαβάστε επίσης: Ιράν: Καλεί τις ΗΠΑ να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές»





Πηγή: skai.gr