Δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με προορισμό την Ουάσινγκτον, όπου αύριο, Τετάρτη (11/2) θα συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως είχε γίνει ήδη γνωστό στο επίκεντρο της συζήτησης θα είναι οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

«Σε αυτό το ταξίδι θα συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων: τη Γάζα, την περιοχή, αλλά φυσικά πρώτα και κύρια τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου πριν από την αναχώρησή του.

«Θα παρουσιάσω στον πρόεδρο Τραμπ τις απόψεις μας σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις διαπραγματεύσεις», είπε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους, καθώς πιέζει για μία πιο σκληρή στάση των ΗΠΑ απέναντι στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτές οι αρχές είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για κάθε χώρα στον κόσμο «που επιθυμεί ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις του με τον Τραμπ είναι απόδειξη της «μοναδικής στενής σχέσης» μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ, αλλά και μεταξύ του ιδίου και του Τραμπ προσωπικά.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, στην έκτη συνάντησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες από την επανεκλογή του Τραμπ πριν από ένα χρόνο. Συναντήθηκαν επίσης στην Ιερουσαλήμ τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η συνάντηση της Τετάρτης έρχεται λίγες ημέρες αργότερα από τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν, μετά τις οποίες ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ακολουθήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ θα συναντηθούν επίσης εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για τα μέτρα που έλαβε το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχο της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν το θέμα θα τεθεί στις συνομιλίες τους, παρά την αντίθεση που έχει εκφράσει στο παρελθόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Σε προηγούμενη δήλωση που εκδόθηκε το Σαββατοκύριακο, το γραφείο του Νετανιάχου ανέφερε ότι θα τονίσει τις ανησυχίες του Ισραήλ για το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν και όχι μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα συναντηθούν την Τέταρτη στο Λευκό Οίκο στις 11 π.μ. τοπική ώρα (18:00 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου. Προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου ή δηλώσεις στα ΜΜΕ πριν ή μετά τη συνάντηση.

«Καταστροφικές επιρροές»



Από την πλευρά του το Ιράν ενόψει της επικείμενης συνάντησης κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ, να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τον νέο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την περασμένη εβδομάδα αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι η σύντομη συνάντηση έδειξε πως υπάρχει αρκετή κατανόηση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες παρά τη δυσπιστία.

Ο Νετανιάχου θέλει να πείσει τον Τραμπ



Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Νετανιάχου είναι πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά οποιαδήποτε συμφωνία με τους Ιρανούς. «Ανησυχεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι τόσο ενθουσιώδης για μια στρατιωτική επίθεση εναντίον των Ιρανών όσο θα ήθελε ο Νετανιάχου», δήλωσε ο Γκάι Ζιβ, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα εξωτερικής πολιτικής και παγκόσμιας ασφάλειας του American University στην Ουάσινγκτον. «Θέλει πρώτα να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν, τους οποίους θεωρεί μεγάλη απειλή για το Ισραήλ, πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», δήλωσε ακόμα ο Ζιβ στο AFP. «Θέλει να βεβαιωθεί ότι… ο Τραμπ το θεωρεί επίσης ως κόκκινη γραμμή», προσέθεσε.



Πηγές: ΕΡTnews