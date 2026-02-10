Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία για τον επόμενο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, όμως δήλωσε πως διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν σύντομα.

Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι για ένα δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών. Από τις συνομιλίες αυτές δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη, αν και ανταλλάχθηκαν 314 αιχμάλωτοι πολέμου, στην πρώτη τέτοια ανταλλαγή από τον Οκτώβριο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι δεν βλέπει ακόμα επιθυμία από τη Γαλλία για επανάληψη του διαλόγου στο υψηλότερο επίπεδο, παρά τις πρόσφατες επαφές ανάμεσα στη Μόσχα και το Παρίσι.

Οι πρόεδροι Βλαντίμιρ Πούτιν και Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησαν για τελευταία φορά τον Ιούλιο 2025. Τότε είχαν την πρώτη συνομιλία τους σε διάστημα σχεδόν τριών ετών.

Ο Μακρόν έστειλε την περασμένη εβδομάδα τον κορυφαίο διπλωμάτη του στη Μόσχα, έγινε γνωστό στο Ρόιτερς από πηγές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους: «Πράγματι έγιναν επαφές, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, κάτι που, αν είναι επιθυμητό και απαραίτητο, θα βοηθήσει να αποκατασταθεί γρήγορα διάλογος στο υψηλότερο επίπεδο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει καμιά ένδειξη γι' αυτή την επιθυμία, αν και έχουμε επισημάνει τη δήλωση του κ. Μακρόν για την ανάγκη να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τη Ρωσία. Εντυπωσιαζόμαστε από τέτοιες δηλώσεις».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε: «Έχουμε πει από καιρό ότι το να μειώσουμε τις σχέσεις μας στο μηδέν είναι παράλογο, αντιπαραγωγικό και επιβλαβές για όλα τα μέρη». Δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία ευνοεί το διάλογο για την αντιμετώπιση πιεστικών προβλημάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν με σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ