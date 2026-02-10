Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, προωθώντας έναν νέο εμπορικό διάδρομο με την ονομασία TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), μετά την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων.

Ο Βανς έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός αντιπρόεδρος ή πρόεδρος που επισκέπτεται την Αρμενία, όπου είχε συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στο Ερεβάν. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, ενώ ανακοινώθηκε και αμερικανική πώληση τεχνολογίας drones ύψους 11 εκατ. δολαρίων προς την Αρμενία.





Thank you @VP Mr. Vance for this definition of Armenia. I am very touched for the statement as the Armenia - US Parliamentary friendship group member for 10 years advocating for the strategic and deeper ties with the United States. pic.twitter.com/FHQ7bSNwVu — Edmon Marukyan (@edmarukyan) February 10, 2026

Κεντρικός άξονας της επίσκεψης είναι η προώθηση του διαδρόμου TRIPP, ενός σχεδίου 43 χιλιομέτρων που θα διασχίζει τη νότια Αρμενία και θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα Ναχιτσεβάν. Ο διάδρομος στοχεύει στη σύνδεση της Κεντρικής Ασίας και της λεκάνης της Κασπίας με την Ευρώπη, παρακάμπτοντας τη Ρωσία και το Ιράν, ενισχύοντας παράλληλα τα αμερικανικά εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον παρουσιάζει το έργο ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μετά την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2025 στον Λευκό Οίκο, με τη διαμεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν δεσμεύτηκαν να παραιτηθούν από εδαφικές διεκδικήσεις και να μην καταφύγουν στη χρήση βίας.



Ξεχωριστή στιγμή η επίσκεψη Βανς στο Τσιτσερνακαμπέρντ, το συγκρότημα μνήμης της Γενοκτονίας της Αρμενίας με κάποιους αναλυτές να κάνουν λόγο για έμμεσο μήνυμα προς την Τουρκία.





Le vice-président américain J.D. Vance en visite au mémorial de Tsitsernakaberd pic.twitter.com/iyICb6Hm1Y — Armenpress en Français (@ArmenpressFR) February 10, 2026





