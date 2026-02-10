Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ξεκαθάρισε ότι ενδεχόμενα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν θα οδηγούσαν σε κατάρρευση του καθεστώτος της Τεχεράνης, απορρίπτοντας τα σενάρια περί ανατροπής μέσω στρατιωτικής πίεσης. Μιλώντας σε ζωντανή συνέντευξη στο CNN Turk, τόνισε ότι «το καθεστώς δεν αλλάζει με μια αεροπορική επίθεση ή με κάτι παρόμοιο – αυτό είναι αυταπάτη».

Όπως εξήγησε, ένα στρατιωτικό πλήγμα θα μπορούσε να αποδυναμώσει την κυβέρνηση και τους κρατικούς μηχανισμούς, οδηγώντας σε δυσλειτουργία του συστήματος και αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα κατάρρευση. «Το υφιστάμενο καθεστώς ίσως επιλέξει πιο ριζοσπαστικές αποφάσεις ή επιχειρήσει να μετασχηματιστεί για να διορθώσει την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Reporter: Can the regime in Iran be overthrown through air strikes?



Turkish FM Hakan Fidan: No. It wouldn’t collapse. pic.twitter.com/HCHmAfnQya — Clash Report (@clashreport) February 9, 2026

«Η περιοχή δεν αντέχει νέο πόλεμο»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι το ζήτημα του Ιράν κυριαρχεί στη διεθνή ατζέντα και προειδοποίησε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει μια νέα πολεμική σύγκρουση.

Σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας,Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδεικνύει «μέγιστη ευαισθησία» στο θέμα, προσθέτοντας πως η Άγκυρα επιδιώκει την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων διπλωματικών μέσων για την αποτροπή πολέμου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε ενημέρωση από τον Ιρανό ομόλογό του, Abbas Araghchi, ενώ η Τουρκία διατηρεί επαφές και με την αμερικανική πλευρά.

Αν και χαρακτήρισε την ένταση «δύσκολη να επιλυθεί γρήγορα», διαπίστωσε σαφή βούληση των μερών να συνεχίσουν τις συνομιλίες και επισήμανε ότι κερδίζουν έδαφος πιο «δημιουργικές λύσεις», μακριά από τη ρητορική πολέμου. «Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση απειλή σύγκρουσης», σημείωσε.

«Το πρόβλημα δεν είναι το καθεστώς, αλλά οι πολιτικές του»

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι η ένταση γύρω από το Ιράν δεν πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στο καθεστώς, αλλά στις πολιτικές και τις αποφάσεις που αυτό λαμβάνει. Τόνισε ότι υπάρχουν κράτη στην περιοχή με απόλυτα μοναρχικά συστήματα τα οποία δεν υφίστανται ανάλογη διεθνή πίεση, εφόσον δεν προκαλούν διεθνή προβλήματα.

Αναφέρθηκε στη διττή δομή εξουσίας στο Ιράν, με εκλεγμένη κυβέρνηση και Ανώτατο Ηγέτη, του οποίου η εξουσία εκτείνεται πέραν της πολιτικής, σε θρησκευτικό και πνευματικό επίπεδο, προσδίδοντας ιδιαίτερη νομιμοποίηση στις αποφάσεις.



Πυρηνικό πρόγραμμα: «Δεν έχουν βόμβα-δεν υπάρχουν στοιχεία ότι θέλουν να φτιάξουν»

Επικαλούμενος την εμπειρία του ως εκπροσώπου της Τουρκίας στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο Φιντάν αναφέρθηκε εκτενώς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Όπως είπε, το Ιράν επιμένει στον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει θρησκευτικό διάταγμα (fatwa) του Ανώτατου Ηγέτη που απαγορεύει την κατοχή πυρηνικών όπλων.

«Με αυτή τη fatwa σε ισχύ, το σύστημα δεν μπορεί να παράγει βόμβα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, παρότι το Ιράν αναπτύσσει τεχνολογικές δυνατότητες κοντά στο επίπεδο οπλοποίησης, δεν έχει κάνει βήματα προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

«Οι Ιρανοί δεν έχουν ατομική βόμβα. Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι επιθυμούν να κατασκευάσουν», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η οπλοποίηση απαιτεί όχι μόνο εμπλουτισμό, αλλά και ανάπτυξη πολεμικών κεφαλών και συνδυασμό των τεχνολογιών – βήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν γίνει.

Ωστόσο, διερωτήθηκε για τη σκοπιμότητα της συνέχισης εμπλουτισμού σε υψηλά επίπεδα, εφόσον – όπως δηλώνει η Τεχεράνη – δεν υπάρχει πρόθεση κατασκευής όπλου, επισημαίνοντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση οδηγεί σε βαριές κυρώσεις.



Οταν ρωτήθηκε μάλιστα ο ίδιος αν θα πρέπει η Τουρκία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, απέφυγε να απαντήσει.





Reporter: Should Türkiye have nuclear weapons?



Turkish FM Fidan: ...



Reporter: You can say “No comment.”



Turkish FM Fidan: ... pic.twitter.com/UK28cxKE9y — Clash Report (@clashreport) February 9, 2026

Προειδοποίηση για κούρσα εξοπλισμών

Απαντώντας στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί δραματικές ανατροπές στην περιφερειακή ισορροπία ισχύος. Μια τέτοια εξέλιξη, είπε, θα υπονόμευε το πνεύμα συνεργασίας στην περιοχή και θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα ωφελούσε την περιοχή», κατέληξε, αφήνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της συνέχισης της διπλωματικής οδού και της αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.