Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στη Λευκωσία με ανακοίνωσή της καταδίκασε πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης του Ισραήλ και δηλώνει ότι «συνιστούν επικίνδυνη και απροκάλυπτη κλιμάκωση της παράνομης προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης»

Επεσήμανε πως «η επιτάχυνση του εποικισμού, η άρση περιορισμών στην πώληση παλαιστινιακής γης σε Ισραηλινούς, η μεταφορά αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού και δόμησης από τις παλαιστινιακές αρχές στην ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση, καθώς και η επέκταση της ισραηλινής διοικητικής κυριαρχίας σε περιοχές όπως η Χεβρώνα και η Βηθλεέμ, συνιστούν πράξεις de facto προσάρτησης και εθνοκάθαρσης».

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «απολύτως απαράδεκτες και αδιαπραγμάτευτες», επισημαίνοντας ότι «η περαιτέρω κλιμάκωση της συνεχιζόμενης κατοχής θέτει ουσιαστικά οριστικό τέλος στις Συμφωνίες του Όσλο».

«Την ώρα που η Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να βιώνει μια παρατεταμένη ανθρωπιστική και πολιτική κρίση, η ισραηλινή κατοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μεταφέρει πλέον το επίκεντρο της επιθετικότητάς της στη Δυτική Όχθη και την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό υλοποιείται μέσω συστηματικών εισβολών, στοχευμένων επιθέσεων και αποφάσεων που αλλοιώνουν ριζικά το νομικό, πολιτικό και δημογραφικό καθεστώς των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών», σημείωσε η Πρεσβεία, μεταξύ άλλων.

Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερβεί τη ρητορική της «ανησυχίας» και να προχωρήσει άμεσα σε σαφή, έμπρακτη και αποτελεσματική καταδίκη των ισραηλινών αποφάσεων, μέσω πολιτικών, διπλωματικών και οικονομικών μέτρων που να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα των παραβιάσεων.

Ιδιαίτερη έκκληση απήθυνε προς την Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «να αναλάβει την ιστορική και ηθική της ευθύνη, θέτοντας το ζήτημα στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας και προωθώντας συγκεκριμένες κυρώσεις και μηχανισμούς λογοδοσίας κατά της ισραηλινής κατοχικής δύναμης».

