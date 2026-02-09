Οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία ξεκίνησαν σήμερα τριήμερη απεργία διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση των υποδομών και την υποχρηματοδότηση, στις οποίες αποδίδουν τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα που κόστισαν τη ζωή σε 47 ανθρώπους τον Ιανουάριο.

Όπως συνηθίζεται στην Ισπανία, οι αρχές επέβαλαν στους εργαζομένους την υποχρέωση να διασφαλίσουν τη λειτουργία έως το 75% των προαστιακών τρένων τις ώρες αιχμής και το 50% για το υπόλοιπο της ημέρας.

Παρ' όλ' αυτά, ο σταθμός Ατότσα της Μαδρίτης έζησε δύσκολες στιγμές, κυρίως μεταξύ των ωρών 07:00-08:00, μία κρίσιμη περίοδο για τις μετακινήσεις ανάμεσα στην ισπανική πρωτεύουσα και τα προάστιά της.

Αποβάθρες γεμάτες κόσμο και διανομή φυλλαδίων του συνδικάτου CCOO που καλούσε σε «κατανόηση και υποστήριξη» υποδέχθηκαν τους ταξιδιώτες που έδειχναν από αλληλεγγύη μέχρι απόγνωση.

«Τα πρόσφατα δυστυχήματα δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα: είναι η συνέπεια αποφάσεων που ευνοούν τις περικοπές και τον κατακερματισμό της υπηρεσίας σε βάρος ενός δημόσιου, ασφαλούς και με καλή διαχείριση σιδηρόδρομου», εξηγούσε το φυλλάδιο του συνδικάτου CCOO.

«Δεν μπόρεσα να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρί Κάρμεν Γκονθάλεθ, μια 58χρονη που προσπαθούσε να πάει από τη Μαδρίτη στην Αρανχουέθ, παραπονούμενη ότι «η ελάχιστη λειτουργία δεν τηρήθηκε».

Η Βικτόρια Μπουλχιέρ, καθηγήτρια αγγλικών περίπου 30 ετών, που έπρεπε να πάει στη Χετάφε, νότια της Μαδρίτης, έλεγε πως καταλαβαίνει «πλήρως» τους λόγους της ταλαιπωρίας.

«Δεν έπρεπε να εργάζονται σε συνθήκες που τους θέτουν σε κίνδυνο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο κυριότερος σταθμός της Βαρκελώνης, Σαντς, ήταν πολύ λιγότερο πολυσύχναστος απ' ό,τι μία κανονική ημέρα.

Στις οθόνες, μερικές ανακοινώσεις για ακυρώσεις δρομολογίων και καθυστερήσεις.

Στην είσοδο των προαστιακών τρένων, η προσέλευση ήταν μικρή ενισχύοντας την τάση των τελευταίων εβδομάδων, με τους χρήστες να δείχνουν επιφυλακτικοί απέναντι στις επανειλημμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Στις 18 Ιανουαρίου, η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Αδαμούθ, στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν το ένα από αυτά εκτροχιάστηκε σε παρακείμενη σιδηροτροχιά, προκάλεσε τον θάνατο 46 ανθρώπων μεταξύ των οποίων ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα.

Δύο ημέρες αργότερα, στην Τζελίντα, στην Καταλονία, εκτροχιασμός τρένου που προκλήθηκε από πτώση συντριμμιών τοιχίου υποστήριξης στις ράγες προκάλεσε τον θάνατο ενός μηχανοδηγού και τον τραυματισμό πολλών επιβατών και οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας των τρένων του προαστιακού που χρησιμοποιούν καθημερινά 400.000 άνθρωποι.

Έκτοτε η υπηρεσία αυτή δεν έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα, καταγράφοντας ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Τα δυστυχήματα αυτά προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου, με τους εργαζομένους να λένε πως οι καταγγελίες τους για την κατάσταση των σιδηροτροχιών δεν ελήφθησαν υπόψη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ