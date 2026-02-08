Η Τουρκία επανέρχεται δυναμικά στο ενεργειακό προσκήνιο της Ανατολικής Μεσογείου, συνάπτοντας ένα πλέγμα συμφωνιών και κινήσεων που αγγίζουν τον σκληρό πυρήνα της γεωπολιτικής. Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκονται τα σχέδια για γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες στη Λιβύη, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Άγκυρας να ενισχύσει τη διαπραγματευτική και στρατηγική της θέση από τη Βόρεια Αφρική έως τη Νότια Ασία.

Ενεργειακές συμφωνίες ως γεωπολιτικό αποτύπωμα

Οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, το Πακιστάν, τη Σομαλία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη θέση της στην ανατολική Μεσόγειο. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται σε άρθρο της κυριακάτικης φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Τουρκιγέ, «Οι υπογεγραμμένες συμφωνίες ενισχύουν τη θέση μας», κάνοντας λόγο για «μια κίνηση γεωτρήσεων» από την Τουρκία σε 5 χώρες και υπογραμμίζοντας το εύρος και τη φιλοδοξία της τουρκικής ενεργειακής διπλωματίας.

Από το Ριάντ στο Κάιρο: ενεργειακή σύζευξη και ασφάλεια

Μετά τη συμφωνία ενεργειακών επενδύσεων ύψους 2 δισ. δολαρίων με τη Σαουδική Αραβία, που αφορά έργα ηλιακής ενέργειας ισχύος 2.000 μεγαβάτ, η Άγκυρα προχώρησε και σε ουσιαστικά βήματα επαναπροσέγγισης με την Αίγυπτο. Οι διμερείς συμφωνίες με το Κάιρο, όπως αναφέρεται, οικοδομούνται σε θεσμική και πολυδιάστατη βάση και εκτιμάται ότι θα έχουν αντανάκλαση και στην ασφάλεια της ανατολικής Μεσογείου.

Λιβύη: το επόμενο ενεργειακό στοίχημα

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη Λιβύη, όπου τον επόμενο μήνα αναμένεται να προκηρυχθεί νέος γύρος αδειοδοτήσεων. Η Τουρκία, όπως σημειώνεται, προετοιμάζεται με φιλόδοξο τρόπο, στοχεύοντας στην υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων στα πεδία που φιλοδοξεί να αποκτήσει. Τα σχέδια αυτά εντάσσονται στον ευρύτερο στόχο της Άγκυρας να κάνει αποφασιστικά βήματα στον ενεργειακό τομέα το 2026, μετατρέποντας τη λιβυκή επικράτεια σε κρίσιμο κρίκο της στρατηγικής της.

Σεισμικές έρευνες από τη Μεσόγειο ως τον Ινδικό Ωκεανό

Παράλληλα με τη Λιβύη και τη Σομαλία, η Άγκυρα σχεδιάζει τη διενέργεια σεισμικών ερευνών και στο Πακιστάν. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει σεισμική έρευνα στην περιοχή, με την αποστολή είτε του «Ορούτς Ρέις» είτε του «Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν Πασά», μεταφέροντας την εμπειρία και τα εργαλεία της Μαύρης Θάλασσας σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

