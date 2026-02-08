Ρεαλισμός, θετικοί τόνοι και συγκρατημένες προσδοκίες: έτσι «διαβάζει» στην πλειοψηφία του ο τουρκικός Τύπος την επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και, μέσα από αυτό το πρίσμα, αποτυπώνει και τη διάθεση με την οποία προσέρχεται η Αθήνα. Μακριά από τις ακραίες κορώνες και την πολεμική ρητορική, τα περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα συγκλίνουν στην εικόνα μιας ελληνικής πλευράς που επιδιώκει σταθερότητα, αποφυγή κρίσεων και έναν ελεγχόμενο διάλογο, προσερχόμενη με συγκρατημένη ατζέντα και χωρίς μεγάλες προσδοκίες.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη περί απουσίας κινδύνου κλιμάκωσης και «μη παραγωγής νέας αστάθειας» ερμηνεύονται ως συνειδητή επιλογή αποκλιμάκωσης, προσαρμοσμένη τόσο στη γεωπολιτική συγκυρία όσο και στις εσωτερικές ισορροπίες στην Ελλάδα.

Σε αυτό το αφήγημα, η Αθήνα εμφανίζεται να «χαμηλώνει τους τόνους» και να επενδύει στη διατήρηση της σημερινής ηρεμίας, την ώρα που η Άγκυρα προβάλλεται έμμεσα ως ο συνομιλητής που συμμερίζεται επίσης την ίδια διάθεση για τη συνάντηση αλλά από θέση μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης και ισχύος.

ΤΟΥΡΚΙΓΕ: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης έκανε πίσω: «’Δεν θεωρούμε ότι θα βιώσουμε κρίση με την Τουρκία’»

Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα προβάλλει μια εικόνα «υποχώρησης» της ελληνικής πλευράς, εστιάζοντας επιλεκτικά στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Foreign Policy που αφορούν την απουσία κινδύνου κρίσης ή κλιμάκωσης με την Τουρκία. Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται όχι ως εξομάλυνση, αλλά ως ένδειξη αλλαγής στάσης της Αθήνας ενόψει της επίσκεψης στην Άγκυρα.

Παράλληλα, το άρθρο αναλύει εκτενώς τη σύνθεση της ελληνικής αποστολής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται κυρίως για διπλωματικό και τεχνοκρατικό σχήμα, με περιορισμένο αριθμό υπουργών και χαμηλές προσδοκίες ως προς τις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Η επιλογή αυτή παρουσιάζεται ως ένδειξη συγκρατημένης ατζέντας και ελεγχόμενων φιλοδοξιών από ελληνικής πλευράς.

Χωρίς ανοιχτά επιθετική ρητορική, το δημοσίευμα υιοθετεί μια ερμηνεία που ενισχύει το αφήγημα ότι η Τουρκία προσέρχεται στη συνάντηση από θέση ισχύος, ενώ η Ελλάδα εμφανίζεται να χαμηλώνει τους τόνους και να απομακρύνεται από σενάρια έντασης. Η χρήση του όρου geri adım attı («έκανε πίσω») στον τίτλο λειτουργεί ως βασικό ερμηνευτικό φίλτρο για το ρεπορτάζ

ΣΤΑΡ: «Μήνυμα μετριοπάθειας από τον Μητσοτάκη προς την Τουρκία: Δεν θα είμαστε πηγή νέας αστάθειας»

Το τουρκικό δημοσίευμα προβάλλει κυρίως τις θετικές για την Τουρκία δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού από τη συνέντευξή του στο Foreign Policy.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα αποτελέσουν «πηγή νέας αστάθειας», ότι τα κανάλια επικοινωνίας παραμένουν ανοικτά και ότι δεν βλέπει σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης με την Άγκυρα. Επιπλέον, ανέφερε ότι Ελλάδα και Τουρκία συνεργάζονται, για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δύο χώρες είναι «καταδικασμένες να ζουν δίπλα-δίπλα», δηλώσεις που παρουσιάζονται στο άρθρο ως ήπιο και θετικό μήνυμα προς την Τουρκία.

Η έμφαση δίνεται στην επιθυμία Μητσοτάκη διατήρησης σταθερότητας, στην αποφυγή νέων κρίσεων και στη διατήρηση διαλόγου.

Μιλιέτ: «Η όλο νόημα επίσκεψη Μητσοτάκη και το ναυάγιο του σχεδίου Δένδια»

Το άρθρο του Τούρκου αρθρογράφου Οζάι Σεντίρ αντιμετωπίζει την επικείμενη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα ως μια πολιτικά υπολογισμένη κίνηση ρεαλισμού, και όχι ως ένδειξη υποχώρησης ή φιλοτουρκικής στροφής. Ο αρθρογράφος προτάσσει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέρχεται στη συνάντηση σε μια ευαίσθητη εσωτερική συγκυρία, όπου κάθε ψήφος μετρά, και υπό την πίεση ενός πολιτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα που παραμένει επιφυλακτικό έως εχθρικό απέναντι στην προσέγγιση με την Τουρκία.

Το δημοσίευμα υιοθετεί επικριτικό -ως συνήθως- ύφος απέναντι στον Νίκο Δένδια, τον οποίο παρουσιάζει ως τον βασικό εκφραστή μιας γραμμής στρατιωτικοποίησης και εξοπλιστικής υπερβολής που, σύμφωνα με την ανάλυση, δεν ενισχύει ουσιαστικά την ελληνική ισχύ. Αντίθετα, ο Σεντίρ επιχειρεί να τεκμηριώσει –με στοιχεία για μαζικές παραιτήσεις στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και αδυναμία στελέχωσης– ότι το «σχέδιο Δένδια» οδηγεί σε θεσμική φθορά και κοινωνικό κόστος, με πολιτικές συνέπειες που μετατίθενται μετά τις εκλογές του 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα παρουσιάζεται ως πράξη υπεράσπισης των ελληνικών συμφερόντων, με γνώμονα τη δημοσιονομική πίεση, τις ανισορροπίες στο κόστος εξοπλισμών και τη σύγκριση με τη δυναμική της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο αρθρογράφος τονίζει ότι η διατήρηση της σημερινής «ηρεμίας» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμη και χωρίς απτά αποτελέσματα, λειτουργεί προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Το άρθρο του Σεντίρ είναι για άλλη μια φορά παρεμβατικό και πολιτικά τοποθετημένο, ευνοϊκό προς τη λογική της αποκλιμάκωσης και επικριτικό απέναντι σε όσους, κατά τον συντάκτη, επενδύουν στη σύγκρουση για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Η επίσκεψη Μητσοτάκη προβάλλεται ως επιλογή των «περιστεριών», απέναντι στα «γεράκια» και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Haber7: Πανικός στην Αθήνα: Θα μπορούσαμε να χάσουμε το Αιγαίο! Οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Τουρκία

Με φόντο την επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, η τουρκική ιστοσελίδα προβάλλει ότι στα ελληνικά μέσα καταγράφεται μια εικόνα ανησυχίας και «πανικού» σχετικά με τις σχέσεις ΗΠΑ–Τουρκίας και τις επιπτώσεις αυτών στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το τουρκικό ρεπορτάζ, ο ελληνικός Τύπος αποδίδει στο ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας ΗΠΑ και Τουρκίας στον αμυντικό τομέα έναν ρόλο που θα μπορούσε να φέρει «κίνδυνο απώλειας» του Αιγαίου, και προβάλλει ότι στην Ελλάδα επικρατεί κλίμα έντασης και πίεσης προς την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη να αντιδράσει άμεσα.

Με βάση την τουρκική οπτική, η Αθήνα εμφανίζεται «πανικόβλητη» από την πιθανή ενίσχυση των δεσμών ΗΠΑ–Τουρκίας και την επίδρασή τους στην ισορροπία στο Αιγαίο.