Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα την Κούβα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η αρχική εκτίμηση του EMSC ανέφερε σεισμό μεγέθους 5,9 βαθμών, ενώ μετά αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στους 5,5 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC.

A magnitude 5.9 earthquake took place 46km NNW of Baracoa, Cuba at 12:00 UTC (4 minutes ago). The depth was 15km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Baracoa #Cuba pic.twitter.com/1ByDh1l1C7 — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) February 8, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

