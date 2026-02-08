Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τους διαδηλωτές κατά των Ολυμπιακών Αγώνων, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρούς της Ιταλίας», μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο διαδήλωσης στο Μιλάνο το βράδυ του Σαββάτου, καθώς και πράξεις σαμποτάζ στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν την πρώτη πλήρη ημέρα των αγώνων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους φιλοξενεί το Μιλάνο, οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, από κοινού με την αλπική πόλη Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Η Μελόνι εξήρε τους χιλιάδες Ιταλούς που, όπως ανέφερε, εργάζονται για την ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων και για την προβολή μιας θετικής εικόνας της χώρας. «Υπάρχουν όμως και εκείνοι που είναι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων” και φροντίζουν ώστε αυτές οι εικόνες να μεταδίδονται στις τηλεοπτικές οθόνες σε όλο τον κόσμο. Αφού προηγουμένως άλλοι έκοψαν τα καλώδια των σιδηροδρόμων για να εμποδίσουν την αναχώρηση των τρένων», έγραψε την Κυριακή στο Instagram.

Ομάδα περίπου 100 διαδηλωτών αποσπάστηκε από το κύριο σώμα της πορείας στο Μιλάνο και πέταξε κροτίδες, καπνογόνα και μπουκάλια εναντίον της αστυνομίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος στέγασης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τους Αγώνες.

Η αστυνομία έκανε χρήση υδροφόρων οχημάτων για την αποκατάσταση της τάξης και προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων.

Επίσης το Σάββατο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σαμποτέρ προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη βόρεια ιταλική πόλη της Μπολόνια, προκαλώντας προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων. Η αστυνομία ανέφερε τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικά σημεία, τα οποία οδήγησαν σε καθυστερήσεις έως και δυόμισι ωρών σε δρομολόγια υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακά.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις ζημιές.

«Για ακόμη μία φορά, εκφράζω την αλληλεγγύη μου στην αστυνομία, στην πόλη του Μιλάνου και σε όλους όσοι θα δουν τη δουλειά τους να υπονομεύεται από αυτές τις συμμορίες εγκληματιών», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία ηγείται δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η ιταλική αστυνομία έχει λάβει πρόσφατα νέες εξουσίες σύλληψης, μετά τα βίαια επεισόδια σε διαδήλωση της άκρας αριστεράς στην πόλη του Τορίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τα οποία τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί.

Πηγή: ΚΥΠΕ