Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι τον Ιουνιο και κάλεσε τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε νέες συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.





Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δύο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι για μια κατάπαυση των εχθροπραξιών, ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πλήττει σκληρά το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο και πραγματοποιήσε στη διάρκεια της νύκτας νέα μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Οι Αμερικανοί θέλουν το τέλος του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται σύντομα στην πέμπτη χρονιά του, «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους σε δηλώσεις του που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανόν στο Μαϊάμι, σε μία εβδομάδα», πρόσθεσε κάνοντας τον απολογισμό των συνομιλιών που διεξήχθησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ουκρανία συμφώνησε σ' αυτό το νέο ραντεβού, συνέχισε ο Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία χωρίς να συμμετέχει και η ίδια, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο ζήτημα των εδαφών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έριξε την ιδέα να δημιουργηθεί μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα διαφιλονικούμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, στα οποία κανένα από τα δύο μέρη δεν ασκεί στρατιωτικό έλεγχο.

«Ακόμα κι αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, θα έχουμε ανάγκη δίκαιους και αξιόπιστους κανόνες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι δύο εμπόλεμοι δεν κατάφεραν εξάλλου να συνεννοηθούν στο ζήτημα του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία), τον οποίο έχει καταλάβει και ελέγχει η Μόσχα από την αρχή της εισβολής.

Για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει εδώ και μήνες τα μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας μεγάλης έκτασης διακοπές της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και της θέρμανσης, ενώ η χώρα διέρχεται έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα.

Νέα επίθεση πραγματοποιήθηκε την περασμένη νύκτα με 408 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 39 πυραύλους, από τους οποίους καταρρίφθηκαν αντίστοιχα 382 και 24, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Το υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «σημαντικές ζημιές» που προκλήθηκαν κυρίως στους ενεργειακούς υποσταθμούς και ανακοίνωσε πως κατά συνέπεια «οι πυρηνικοί σταθμοί υποχρεώθηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους» και «έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες από τις περιφέρειες της Ουκρανίας».

Η ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία DTEK ανακοίνωσε επίσης «σημαντικές ζημιές στους εξοπλισμούς των θερμικών σταθμών ενέργειας», επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για την «δέκατη μαζική επίθεση» εναντίον των εγκαταστάσεων αυτών από τον Οκτώβριο 2025.

«Η Ουκρανία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση της σχετικά με το Ντονμπάς. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας», δήλωσε ακόμη ο Ζελένσκι. Η Ρωσία έχει καταστήσει βασικό σημείο διαπραγμάτευσης τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τις οποίες οι δυνάμεις της δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν πλήρως στις μάχες που ξεκίνησαν το 2014.

Υποδεχόμενος σήμερα στο Κίεβο τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, ο Ζελένσκι ζήτησε «αντιαεροπορική άμυνα, στρατιωτικά αεροπλάνα και κοινές προσπάθειες» εκ μέρους των Ευρωπαίων.

Τα ρωσικά πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων άφησαν κατά διαστήματα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση για ώρες, σε θερμοκρασίες 5 βαθμών Κελσίου υπό το μηδέν το πρωί στην πρωτεύουσα, οι οποίες αναμένεται το σαββατοκύριακο να πέσουν ακόμη περισσότερο για να φθάσουν τη Δευτέρα ως τους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σήμερα επίσης ότι η διαπραγματευτική του ομάδα παρείχε ενημέρωση μετά τις συναντήσεις αυτής της εβδομάδας με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με έμφαση στις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο. «Η Ουκρανία χρειάζεται αποτελέσματα, και ένα από τα πιο σημαντικά θεμέλια για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης είναι οι αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε μέσω X. «Η Ουκρανία δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να τον τερματίσει».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία θα κρατήσει τους ευρωπαίους συμμάχους «ενημερωμένους για την πορεία των διαπραγματεύσεων». Η δήλωσή του αυτή ήρθε την ώρα που μερικοί ακόμη δυτικοί αξιωματούχοι — μεταξύ των οποίων ένας Γάλλος διπλωμάτης και ο πρόεδρος του ΟΑΣΕ με έδρα τη Βιέννη — ταξίδεψαν στη Μόσχα.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι διαπραγματευτικές ομάδες Ουκρανίας και Ρωσίας σχεδιάζουν να συναντηθούν στις ΗΠΑ, πιθανότατα σε μια εβδομάδα στο Μαϊάμι, καθώς ο Τραμπ ελπίζει σε μια νίκη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου του 2026. «Οι εκλογές είναι σίγουρα πιο σημαντικές για αυτούς. Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας εξέφρασε την ανησυχία του ότι, υπό αυτή την επιταγή, ο Τραμπ θα μπορούσε να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία, αφήνοντας την Ουκρανία εκτός των διαπραγματεύσεων για το δικό της καθεστώς.



Διαβάστε επίσης: Ζελένσκι: Οι Ρώσοι εκτόξευσαν πάνω από 400 drones στον ενεργειακό τομέα μας

Πηγή: skai.gr





