Η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και περίπου 40 πυραύλους σήμερα για να επιτεθεί στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, θέτοντας ως στόχο το δίκτυο ηλεκτροδότησης, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμούς διανομής, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κάθε μέρα, η Ρωσία θα μπορούσε να διαλέξει την πραγματική διπλωματία, αλλά διαλέγει νέα πλήγματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Είναι κρίσιμο όλοι όσοι στηρίζουν τις τριμερείς διαπραγματεύσεις να απαντήσουν σε αυτό. Η Μόσχα πρέπει να στερηθεί τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί το ψύχος ως μοχλό πίεσης κατά της Ουκρανίας»

Wherever the security situation allows, rescue and repair operations continue at the sites of Russian strikes. Last night's attack involved more than 400 drones and around 40 missiles of various types. The main targets were the energy grid, generation facilities, and distribution… pic.twitter.com/KrFE60Q0xy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2026

