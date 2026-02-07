Το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ ενισχύθηκε κατά δύο έδρες στη νέα κυλιόμενη δημοσκόπηση της ισραηλινής εφημερίδας «Μααρίβ», μετά τη δήλωσή του ότι δεν θα σχημάτιζε κυβέρνηση συνασπισμού με αραβικά κόμματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Λικούντ του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πρώτο κόμμα με 26 έδρες, ακολουθούμενο από το επίσης δεξιό σχήμα του πρώην Πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ με 24 έδρες.

Στην τρίτη θέση, οι «Δημοκρατικοί» (κεντροαριστερά) του Γιαΐρ Γκολάν με 10 έδρες, ενώ τρία κόμματα ισοβαθμούν στις 9 έδρες: το Γιασάρ (κεντροαριστερά) του Γκαντί Αϊζενκότ, το Οτσμά Γιεχουντίτ (άκρα δεξιά) του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και το Ισραέλ Μπεϊτένου (δεξιά κοσμική) του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν.

Το θρησκευτικό «Σας» λαμβάνει 8 έδρες. Το θρησκευτικό «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά» και το «Γες Ατίντ»του Γιαΐρ Λαπίντ (κεντροαριστερά) λαμβάνουν από 7.

Τα αραβικά κόμματα Χαντάς-Ταάλ και Ραάμ θα εισέρχονταν στη Κνεσέτ με 6 και 5 έδρες αντίστοιχα.

Αντιθέτως, εκτός Κνεσέτ θα έμεναν το Μπλε και Λευκό (κέντρο) του Μπένι Γκαντς (2,5%), ο Θρησκευτικός Σιωνισμός (άκρα δεξιά) του Μπεζαλέλ Σμότριτς και οι «Έφεδροι» του Γιοάζ Χέντελ, τα οποία δεν ξεπερνούν το όριο του 3%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα που αφορά το ενδεχόμενο κοινού ψηφοδελτίου Μπένετ-Αϊζενκότ. Σε αυτό το σενάριο, η κοινή λίστα θα εκτοξευόταν στις 32 έδρες, και θα γινόταν το μεγαλύτερο κόμμα της Κνέσετ.

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης κοινωνικά ζητήματα. Το 65% των Ισραηλινών τάσσεται υπέρ της στρατολόγησης γυναικών σε μάχιμες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ένταξης θα είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες — ποσοστό που ανεβαίνει στο 71% μεταξύ των Εβραίων ερωτηθέντων.

Οι εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου 2026, ωστόσο ενδέχεται να προκηρυχθούν νωρίτερα εάν η Κυβέρνηση αποτύχει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό έως τις 31 Μαρτίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ