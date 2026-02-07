Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν μία εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου που είναι γνωστή ως "Balashovo" στην περιφέρεια Σαράτοφ της Ρωσίας, σύμφωνα με μία σημερινή αναφορά του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Παράλληλα επλήγησαν επίσης, αρκετά κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) σε περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο σε μία ανάρτηση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ