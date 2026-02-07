Ουκρανικά drones έπληξαν ένα εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα πυραυλικού καυσίμου στην περιφέρεια Τβερ που βρίσκεται στη δυτική Ρωσία, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU).

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εξαρτήματα πυραυλικού καύσιμου για τους ρωσικούς πυραύλους τύπου κρουζ X-55 και X-101, αλλά κι άλλα εξαρτήματα πετρελαίου και αεροπορικού καυσίμου παράγονταν στην εργοστασιακή μονάδα που επλήγη. Από το πλήγμα προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο, όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

“Ακόμη και μία προσωρινή διακοπή περιπλέκει την παραγωγή πυραυλικού καυσίμου και μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διατηρήσει την ένταση των πυραυλικών βομβαρδισμών στις πόλεις μας”, εξήγησε ο ίδιος αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης: Πολωνία: Αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters