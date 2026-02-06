Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση για το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιχειρώντας να εντείνει την πίεση στη «πολεμική οικονομία υψηλής έντασης» της Μόσχας και να τη φέρει, όπως υποστηρίζει, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πραγματική πρόθεση.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε το πολιτικό στίγμα του νέου πακέτου σε μια εκτενή δήλωση της, συνδέοντας άμεσα τις κυρώσεις με τη συνέχιση των ρωσικών επιθέσεων σε αμάχους και πολιτικές υποδομές. Το πακέτο τώρα αναμένεται να παρουσιαστεί στα κράτη μέλη των "27" σε συνεδρίαση των Μονίμων Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες, η οποία τοποθετείται για τη Δευτέρα σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό.

«Ενώ η Ουκρανία συνεχίζει να υπερασπίζεται τον εαυτό της με εξαιρετικό θάρρος στο πεδίο της μάχης, το Κρεμλίνο διπλασιάζει τα εγκλήματα πολέμου, πλήττοντας σκόπιμα κατοικίες και μη στρατιωτικές υποδομές. Ενεργειακές εγκαταστάσεις και συστήματα θέρμανσης έχουν τεθεί στο στόχαστρο, αφήνοντας ολόκληρες κοινότητες χωρίς ρεύμα, σε συνθήκες παγετού» τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν. «Αυτό δεν είναι η συμπεριφορά ενός κράτους που επιδιώκει την ειρήνη. Είναι η συμπεριφορά μιας χώρας που διεξάγει έναν πόλεμο φθοράς εναντίον ενός αθώου άμαχου πληθυσμού», ανέφερε.

Στο επίκεντρο του πακέτου βρίσκεται η ενέργεια και, ειδικότερα, η πρόταση που έβαλε στο τραπέζι η Σουηδία και η Φινλανδία για πλήρη απαγόρευση παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο. Η απαγόρευση θα αφορά υπηρεσίες όπως ασφάλιση, ναύλωση, λιμενικές διευκολύνσεις και τεχνική υποστήριξη. Το μέτρο κατά τις προτείνουσες χώρες θα αύξανε σημαντικά το λειτουργικό και υλικό κόστος για τον ρωσικό πετρελαϊκό κλάδο, θα ήταν ευκολότερο στην εφαρμογή για τους ευρωπαϊκούς φορείς και θα περιόριζε τη χρήση πλαστών εγγράφων που χρησιμοποιούνται προς παράκαμψη των κυρώσεων.

Η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το μέτρο αποσκοπεί στην περαιτέρω αποδυνάμωση των ρωσικών ενεργειακών εσόδων και ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε συντονισμό με εταίρους της G7. «Στον τομέα της ενέργειας, εισάγουμε πλήρη απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών για το ρωσικό αργό πετρέλαιο. Το μέτρο αυτό θα μειώσει περαιτέρω τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας και θα καταστήσει δυσκολότερη την εύρεση αγοραστών για το πετρέλαιό της. Καθώς η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα, προτείνουμε η πλήρης αυτή απαγόρευση να τεθεί σε ισχύ σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους, μετά από απόφαση σε επίπεδο G7,» είπε.

Παράλληλα, η Κομισιόν προτείνει την προσθήκη ακόμη 43 πλοίων στον κατάλογο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 640, καθώς και την απαγόρευση συντήρησης και τεχνικών υπηρεσιών για δεξαμενόπλοια LNG και παγοθραυστικά. «Καταχωρούμε 43 ακόμη πλοία που αποτελούν μέρος του σκιώδους στόλου – φτάνοντας συνολικά τα 640. Κάνουμε επίσης πιο δύσκολη την απόκτηση δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιούνται για τον σκιώδη στόλο και επιβάλλουμε εκτεταμένες απαγορεύσεις παροχής συντήρησης και άλλων υπηρεσιών για δεξαμενόπλοια LNG και παγοθραυστικά, προκειμένου να πλήξουμε περαιτέρω τα ρωσικά έργα εξαγωγής φυσικού αερίου», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν.

Σημαντικό σκέλος του πακέτου αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις εναλλακτικές οδούς πληρωμών που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. «Παρουσιάζουμε ένα δεύτερο πακέτο μέτρων για να περιορίσουμε περαιτέρω το ρωσικό τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητά του να δημιουργεί εναλλακτικά κανάλια πληρωμών για τη χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι το αδύναμο σημείο της Ρωσίας – και ασκούμε έντονη πίεση σε αυτό», σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Επιτροπή προτείνει την ένταξη 20 ακόμη ρωσικών περιφερειακών τραπεζών στον κατάλογο κυρώσεων, καθώς και μέτρα κατά εταιρειών και πλατφορμών κρυπτονομισμάτων που διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών. «Θα λάβουμε μέτρα κατά των κρυπτονομισμάτων, των εταιρειών που τα διαπραγματεύονται και των πλατφορμών που διευκολύνουν το εμπόριο κρυπτονομισμάτων, ώστε να κλείσουμε έναν ακόμη δρόμο παράκαμψης των κυρώσεων», ανέφερε

Παράλληλα, επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στο εμπόριο, με απαγορεύσεις εισαγωγών ρωσικών μετάλλων, χημικών προϊόντων και κρίσιμων ορυκτών, συνολικής αξίας άνω των 570 εκατ. ευρώ, καθώς και νέες απαγορεύσεις εξαγωγών προς τη Ρωσία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, για πρώτη φορά, στην ενεργοποίηση του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης των κυρώσεων. «Για να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας να περιορίσουμε την παράκαμψη των κυρώσεων, θα ενεργοποιήσουμε για πρώτη φορά το εργαλείο κατά της καταστρατήγησης, απαγορεύοντας την εξαγωγή μηχανών αριθμητικού ελέγχου και ασυρμάτων σε δικαιοδοσίες όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος επανεξαγωγής αυτών των προϊόντων στη Ρωσία», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν

Η κ. φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις αποδίδουν, επικαλούμενη τη μείωση των ρωσικών εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. «Τα δημοσιονομικά έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 24% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος – στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που ήδη γνωρίζαμε: οι κυρώσεις μας λειτουργούν και θα συνεχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε μέχρι η Ρωσία να προσέλθει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», ανέφερε

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα το νέο πακέτο, ενόψει της τέταρτης επετείου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. «Καλώ τώρα τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν γρήγορα αυτές τις νέες κυρώσεις. Αυτό θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενόψει της ζοφερής τέταρτης επετείου αυτού του πολέμου: η δέσμευσή μας για μια ελεύθερη και κυρίαρχη Ουκρανία είναι ακλόνητη. Και αν κάτι συμβαίνει, είναι ότι γίνεται όλο και ισχυρότερη – μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα, χρόνο με τον χρόνο», είπε.

