Την επίσημη επανεκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) καλωσόρισε η Επίτροπος της ΕΕ για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, έπειτα από χρόνια παγώματος, λόγω των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Τουρκίας για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Παρασκευή, ΕΤΕπ και Τουρκία υπέγραψαν μια δήλωση πρόθεσης για χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικού ύψους €200 εκατ., ως πρώτο πακέτο από την διακοπή της δραστηριότητας της Τράπεζας στην Τουρκία το 2019.

Η κ. Κος, κάνοντας λόγο για σημαντική στιγμή, τόνισε ότι «σε έναν απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία και η ΕΕ πρέπει να κοιτάξουν με νέα μάτια τις σχέσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν πολλά περισσότερα που μας ενώνουν από ό,τι μας χωρίζουν».

Η επανέναρξη της δραστηριότητας της ΕΤΕπ στην Τουρκία δεν είναι μόνο μια οικονομική εξέλιξη, αλλά όπως τόνισε η κ. Κος, αποτελεί και μια πολιτική δέσμευση. «Η επιστροφή της ΕΤΕπ στην Τουρκία το κάνει αυτό στην πράξη», ανέφερε η Κος, εξηγώντας ότι τα €200 εκατ. θα κατευθυνθούν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και αποανθρακοποίησης. «Αυτό είναι συνεισφορά στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία φιλοξενεί φέτος την Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αντάλυα.

Η Επίτροπος σημείωσε ότι «αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα,» τονίζοντας ότι «η ΕΤΕπ θα παίξει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακών υποδομών». Είπε ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ ΕΕ, Τουρκίας, Νότιας Καυκάσου και Κεν, τρικής Ασίας, «ξεκλειδώνοντας οικονομικές ευκαιρίες σε όλη την περιοχή».

Από την πλευρά του, ο Μεχμέτ Σιμσέκ, Υπουργός Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου της Τουρκίας, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημείο καμπής». «Χαιρόμαστε για την ανανέωση της δέσμευσης της ΕΤΕπ», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία ξεκίνησε με την υποστήριξη μετά τους σεισμούς, αλλά τώρα «ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη και πιο φιλόδοξη συνεργασία».

Ο κ. Σιμσέκ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ. «Η Τουρκία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, αλλά η τελωνειακή ένωση είναι ξεπερασμένη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «χρειαζόμαστε ένα καλύτερο πλαίσιο για το εμπόριο υπηρεσιών και τις δημόσιες προμήθειες», ώστε να ενισχυθεί η ευημερία των πολιτών και των δύο πλευρών.

Ο Τούρκος Υπουργός έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την ΕΕ ως στρατηγικός εταίρος για ισχυρότερη συνδεσιμότητα, ενεργειακή ασφάλεια, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο καιρός για σταδιακά βήματα έχει περάσει. Χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη, θετική ατζέντα και τολμηρά βήματα προς μια βαθύτερη ολοκλήρωση», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ