Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε έρευνες σε δύο διευθύνσεις κατοικιών στο πλαίσιο της έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά τις αναφορές για όσα φέρεται να διέπραξε ο πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για την έκταση των διασυνδέσεων του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν έχουν προκαλέσει επικρίσεις για τον διορισμό του το 2024 στη θέση του πρεσβευτή από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ ζήτησε χθες συγγνώμη από τα θύματα του Έπστιν και είπε πως λυπάται που διόρισε πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του σεξουαλικού εγκληματία που αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή πριν αρχίσει η δίκη του.

Σήμερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις, μία στο Γουιλσάιρ στη νότια Αγγλία και μία άλλη στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν έχει συλλάβει τον άνδρα που εμπλέκεται στην έρευνα, ο οποίος, όπως είπαν, είναι ένας 72χρονος, χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ