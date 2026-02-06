Η βελγική κυβέρνηση κάλεσε εταιρείες να αναστείλουν την πώληση άμμου που χρησιμοποιείται συνήθως σε παιχνίδια για παιδιά, εν μέσω ανησυχιών ότι τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να είναι μολυσμένα με αμίαντο.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί μολυσμένη άμμος στο Βέλγιο και ότι η κίνησή της είναι ένα προληπτικό μέτρο καθώς προχωρά σε δοκιμές.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τα δημοσιεύματα σε πολλά ολλανδικά μέσα ενημέρωσης που αποκάλυψαν την παρουσία αμιάντου σε κινητική άμμο.

Σωματίδια αμιάντου εντοπίστηκαν επίσης στο τέλος του περασμένου έτους σε προϊόντα άμμου στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο αμίαντος τελεί υπό αυστηρή ρύθμιση στην Ευρώπη επειδή ορισμένοι τύποι του θεωρούνται καρκινογόνοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με την υπηρεσία δημόσιας υγείας του Βελγίου, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια από αυτά τα προϊόντα με βάση την άμμο περιέχουν αμίαντο, καθώς αυτό είναι κάτι που συνδέεται με τη μέθοδο εξόρυξης.

Το έδαφος σε λατομεία και ορυχεία άμμου μπορεί να περιέχουν αμίαντο.

Κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, ίνες αμιάντου μπορεί να απελευθερωθούν και να αναμειχθούν με την άμμο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ