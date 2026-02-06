Νέα στοιχεία από τα λεγόμενα Epstein Files, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, φωτίζουν μια ακόμη σκοτεινή πτυχή της προσωπικότητας του Τζέφρι Έστιν, μια εμμονή με την ευγονική, τη γενετική «βελτίωση» του ανθρώπινου είδους και την ιδέα της δημιουργίας απογόνων με το δικό του DNA.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι, πέρα από τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, ο Έπσταϊν διατηρούσε έντονο ενδιαφέρον για τη γενετική μηχανική, τον τρανσουμανισμό και τη δημιουργία «σχεδιασμένων παιδιών». Σε ιδιωτικές συνομιλίες και emails, εμφανίζεται να εκφράζει ρατσιστικές και σεξιστικές απόψεις, να συνδέει τη νοημοσύνη με φυλετικά χαρακτηριστικά και να δείχνει ιδιαίτερη προσήλωση σε «άρια» γνωρίσματα, όπως τα γαλάζια μάτια, τα οποία θεωρούσε ένδειξη ανωτερότητας.

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Έπσταϊν βρισκόταν σε επαφές με επιστήμονες και ερευνητές υψηλού κύρους, χρηματοδοτώντας ακαδημαϊκά προγράμματα και συνέδρια, ενώ φέρεται να συζητούσε ανοιχτά την προοπτική γενετικών παρεμβάσεων στον άνθρωπο. Σε ορισμένες ανταλλαγές μηνυμάτων, δεν καταγράφεται καμία αντίδραση εκ μέρους του σε ακραίες τοποθετήσεις περί «ωφελιμότητας» της εξάλειψης των ηλικιωμένων ή των ασθενών, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός ιδεολογικού κόσμου βαθιά επηρεασμένου από αντιλήψεις κοινωνικής μηχανικής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις για τα σχέδιά του να επενδύσει σε εταιρεία γενετικής τροποποίησης και να στηρίξει πρότζεκτ «designer babies», υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας. Σε σχετική αλληλογραφία, γίνεται λόγος ακόμη και για μελλοντική ανθρώπινη κλωνοποίηση, με στόχο τη «ριζική αλλαγή του ανθρώπινου είδους».

Παράλληλα, επανέρχονται στο προσκήνιο παλαιότερες πληροφορίες ότι ο Έπσταϊν σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το απομονωμένο ράντσο του στο Νέο Μεξικό ως χώρο όπου γυναίκες θα κυοφορούσαν παιδιά με το γενετικό του υλικό. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας πριν από τον θάνατό του το 2019, φέρεται να μην ξεπέρασε το στάδιο των συζητήσεων, ωστόσο συνδέεται με χώρους όπου είχαν καταγραφεί σοβαρές κακοποιήσεις.

Οι νέες αποκαλύψεις ενισχύουν την εικόνα ενός ανθρώπου που συνδύαζε τη σεξουαλική εγκληματικότητα με ακραίες ιδεοληψίες περί φυλής, φύλου και γενετικής ανωτερότητας. Για πολλούς αναλυτές, τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν απλώς έναν ακόμη κύκλο διασυνδέσεων της παγκόσμιας ελίτ με τον Έπσταϊν, αλλά σκιαγραφούν έναν επικίνδυνο ιδεολογικό πυρήνα, όπου η εξουσία, το χρήμα και η επιστήμη συναντώνται χωρίς ηθικούς φραγμούς.



Κύπρος, διαλογισμός και εμπειρίες φωτός

Στα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπτσιν εντοπίζεται και το όνομα του Κύπριου επιστήμονα Δρ Ανδρέας Ιωαννίδης, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία γνώση πως η συγκεκριμένη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον Έπσταϊν.

Όπως δήλωσε, η συνεργασία του περιοριζόταν αποκλειστικά στον Peter Fenwick και στο Goldsmiths University of London, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ίδιο τον Έπσταϊν. Η σχετική αλληλογραφία, σύμφωνα με τα έγγραφα, επιβεβαιώνει ότι ο ρόλος του Κύπριου επιστήμονα αφορούσε καθαρά επιστημονική συνεργασία.

Η έρευνα, για την οποία υπογράφηκε συμφωνητική επιστολή τον Ιανουάριο του 2017, είχε ως αντικείμενο τη μελέτη νευρωνικών και φυσιολογικών συσχετισμών εμπειριών φωτός που προκύπτουν μέσω διαλογισμού. Κύριος ερευνητής εμφανίζεται ο καθηγητής Joydeep Bhattacharya του Goldsmiths, με τον Δρ Ιωαννίδη να συμμετέχει ως συνερευνητής αναλαμβάνοντας την ανάλυση δεδομένων στο εργαστήριό του στη Λευκωσία.

Ο ίδιος ο Δρ Ιωαννίδης ανέφερε ότι τα δεδομένα είχαν ήδη συλλεχθεί στο πλαίσιο προηγούμενων πειραμάτων και ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί κανονικά. Τόνισε επίσης πως αγνοούσε την πηγή χρηματοδότησης, καθώς για το μέρος της εργασίας του πληρώθηκε μέσω του Peter Fenwick.