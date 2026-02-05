Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι διατηρεί το δικαίωμα να «περιφρουρήσει στρατιωτικά» την κοινή, αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος, μετά τις «παραγωγικές» συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ για το θέμα αυτό.

«Κατανοώ ότι η συμφωνία που έκανε ο πρωθυπουργός Στάρμερ είναι, κατά πολλούς, η καλύτερη δυνατή», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στη συμφωνία του 2025 με την οποία το Λονδίνο παραχώρησε την κυριαρχία του Αρχιπελάγους στον Μαυρίκιο. Στα Τσάγκος βρίσκεται και η ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία που φιλοξενεί την ομώνυμη βάση, την οποία η Βρετανία θα «ενοικιάζει» για τα επόμενα 99 χρόνια έναντι 101 εκατομμυρίων λιρών ετησίως.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει τη συμφωνία χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλη βλακεία» και ένδειξη «πλήρους αδυναμίας».

«Ωστόσο, αν η συμφωνία ενοικίασης, κάποια στιγμή στο μέλλον, καταρρεύσει, ή αν κάποιος απειλήσει ή θέσει σε κίνδυνο τις αμερικανικές επιχειρήσεις και δυνάμεις στη Βάση μας, διατηρώ το δικαίωμα να διασφαλίσω στρατιωτικά και να ενισχύσω την παρουσία των Αμερικανών στο Ντιέγκο Γκαρσία», πρόσθεσε.

«Για να είμαστε σαφείς: δεν θα επιτρέψω ποτέ η παρουσία μας σε μια τόσο σημαντική βάση να υπονομευτεί ή να απειληθεί από ψευδείς ισχυρισμούς ή από περιβαλλοντικούς παραλογισμούς», έγραψε ο Τραμπ.

Η Ντάουνινγκ Στριτ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την επικοινωνία του Στάρμερ με τον Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για το πόσο σημαντική ήταν η συμφωνία και ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για την εφαρμογή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ