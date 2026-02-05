Ο οξύς υποσιτισμός έχει φθάσει σε επίπεδα λιμού σε δύο ακόμα περιοχές στο Βόρειο Νταρφούρ, στο Σουδάν, σύμφωνα με διεθνή μηχανισμό παρακολούθησης της πείνας, εν μέσω εμφυλίου που έχει εκτοπίσει εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει κύματα εθνοτικής βίας.

Το υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ, Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας, βρήκε ότι τα όρια λιμού για τον οξύ υποσιτισμό έχουν ξεπεραστεί στο Ουμ Μπάρου – όπου το ποσοστό των παιδιών κάτω των 5 ετών με οξύ υποσιτισμό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το όριο του λιμού – και στο Κερνόι.

Η προειδοποίηση του IPC δεν είναι επίσημη κατάταξη για πείνα αλλά επισημαίνει τα ανησυχητικά επίπεδα πείνας με βάση τα τελευταία στοιχεία.

Οι δύο κοινότητες κοντά στα σύνορα με το Τσαντ έχουν υποδεχθεί κάποιους από τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εγκατέλειψαν την περιοχή Ελ-Φάσερ στα τέλη του περασμένου έτους όταν έπεσε στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. Στο Κερνόι και το Ουμ Μπάρου σημειώθηκαν τότε συγκρούσεις καθώς οι ΔΤΥ θέλησαν να παγιώσουν τον έλεγχό τους.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που ξεκίνησε σχεδόν πριν από τρία χρόνια μεταξύ των ΔΤΥ και του σουδανικού στρατού, έχει προκαλέσει εκτεταμένη πείνα. Τον Νοέμβριο, το IPC επιβεβαίωσε για πρώτη φορά συνθήκες λιμού στην Ελ-Φάσερ καθώς και στο Καντούγκλι.

Οι περιπτώσεις οξέος υποσιτισμού αυξάνονται στη χώρα, με σχεδόν 4,2 εκατ. περιστατικά κατ’ εκτίμηση συγκριτικά με 3,7 εκατ. το 2025, σύμφωνα με το IPC.

Η περιορισμένη πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας σε όλο το Βόρειο Νταρφούρ έχει εντείνει το πρόβλημα, δήλωσε το IPC. Στο Κερνόι, μόνο το 25% των παιδιών που υποφέρει από Σοβαρό Οξύ Υποσιτισμό έχουν εγγραφεί σε προγράμματα θεραπείας, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν, η σύγκρουση έχει διαταράξει σοβαρά την παραγωγή τροφής και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, σύμφωνα με το IPC.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ