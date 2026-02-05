Μετά τις επίσημες επισκέψεις του σε Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφει στην Άγκυρα με γεμάτες βαλίτσες για συνεργασίες σε κάθε τομέα.

Σε δηλώσεις του στο αεροπλάνο προς τους Τούρκους δημοσιογράφους τόνισε την σημασία των πρόσφατων επισκέψεών του.

"Ολοκληρώσαμε την επίσκεψή μας στη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Είχαμε εξαιρετικά καρποφόρες συναντήσεις με τους ηγέτες και τις αντιπροσωπείες και των δύο χωρών. Συζητήσαμε εκτενώς τις διμερείς μας σχέσεις σε όλες τις διαστάσεις τους. Ως ηγέτιδες χώρες στην περιοχή μας, εξετάσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις, ιδίως στην Παλαιστίνη και τη Συρία, με μια προσέγγιση ‘εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες της περιφέρειας’", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο Κάιρο, η συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή οκτώ εγγράφων και μιας κοινής δήλωσης.

"Η Αίγυπτος είναι μια από τις χώρες που βιώνουν τις επιπτώσεις της τυραννίας στη Γάζα πιο πολύ. Γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος δεν θέλει να επιδεινωθεί περαιτέρω το ζήτημα της Γάζας και της Παλαιστίνης. Η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει μια ακόμη πυρκαγιά. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση το καταλαβαίνει αυτό πολύ καλά".

Η συνεργασία Τουρκίας-Αιγύπτου, σύμφωνα με τον Ερντογάν, είναι κρίσιμη για την ανοικοδόμηση της Γάζας και την προστασία των αμάχων.

"Οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει για να διασφαλίσουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από τη Ράφα και την οργάνωση αυτής της βοήθειας είναι αξιέπαινες. Πιστεύω ότι μαζί θα διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα επικρατήσει ξανά στη Γάζα και ότι η Γάζα θα ανοικοδομηθεί. Οι αδιάκοπες επιθέσεις και οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ είναι απολύτως απαράδεκτες".

Το KAAN και η συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία

Αντίστοιχα στο Ριάντ, η Άγκυρα εστίασε στην αμυντική συνεργασία και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN μέσω συμπαραγωγής.

"Έχουμε βαθιά ριζωμένες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, που περιλαμβάνουν πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις. Για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σχέσεων, υπογράψαμε σημαντικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα μας στην αμυντική βιομηχανία παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, όπως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην αμυντική βιομηχανία, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην κάλυψη των δικών μας αναγκών. Παράλληλα, προσπαθούμε επίσης να καλύψουμε τις ανάγκες των φίλων και αδελφών μας. Υπογράφουμε σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία στην αμυντική βιομηχανία και είμαστε αποφασισμένοι να τις αναπτύξουμε περαιτέρω. Το KAAN δεν είναι απλώς ένα μαχητικό αεροσκάφος. Το KAAN είναι σύμβολο των μηχανικών δυνατοτήτων και της ανεξάρτητης αμυντικής βούλησης της Τουρκίας. Έχουμε λάβει πολλούς επαίνους για το KAAN. Καθώς αποκτούμε μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα παγκοσμίως, αυτού του είδους οι συνεργασίες σίγουρα θα αυξηθούν. Επιπλέον, υπάρχει μια κοινή επένδυση με τη Σαουδική Αραβία σε αυτόν τον τομέα. Μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτήν την κοινή επένδυση ανά πάσα στιγμή".

Ενεργειακές συμφωνίες με Σ. Αραβία

Στην ενέργεια, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνίες για έργα ΑΠΕ.

"Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, υπογράφηκε μια σημαντική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων μας και του Υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σαουδαραβικές εταιρείες θα κατασκευάσουν ηλιακούς και αιολικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας συνολικής χωρητικότητας 5.000 μεγαβάτ στην Τουρκία. Στην πρώτη φάση, θα κατασκευαστούν ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας 1.000 μεγαβάτ στη Σεβάστεια και το Καραμάν. Οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν με εξωτερική χρηματοδότηση και διεθνή δάνεια. Θα αγοράσουμε ηλεκτρική ενέργεια από αυτούς τους σταθμούς στις χαμηλότερες τιμές που έχουν αγοράσει ποτέ στην Τουρκία".

Ιράν: Διπλωματική αποκλιμάκωση

Σχετικά με την ένταση Ιράν-ΗΠΑ, ο Ερντογάν υπογράμμισε την ανάγκη αποκλιμάκωσης και διπλωματίας.

"Πρώτα απ 'όλα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς να σύρουμε την περιοχή σε μια νέα σύγκρουση και χάος. Η λύση στα προβλήματα δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η εύρεση κοινού εδάφους και η διαπραγμάτευση".

Σημαντικό μήνυμα έστειλε και για τη Συρία.

"Η εδραίωση της σταθερότητας και της ειρήνης στη βόρεια Συρία μας αφορά άμεσα. Κανείς δεν πρέπει καν να σκεφτεί να τροφοδοτήσει συγκρούσεις, να κλιμακώσει εντάσεις ή να κερδίσει χρόνο. Λάθος υπολογισμοί έχουν γυρίσει μπούμερανγκ τόσο στη Δαμασκό όσο και στην Άγκυρα στο παρελθόν, και αναμφίβολα θα το κάνουν ξανά".

Διαβάστε επίσης: Λαβρόφ σε Αθήνα: Εξόπλισαν την Ουκρανία, δεν σκέφτονται τους Έλληνες αμάχους