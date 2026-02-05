Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Κόλπο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χωρίς να διευκρινίσει τη σημαία τους ούτε την εθνικότητα των πληρωμάτων.

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το πρακτορείο, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP