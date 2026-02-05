Το Κρεμλίνο εξέφρασε τη λύπη του για την εκπνοή, σήμερα, της ισχύος της New START, της τελευταίας συμφωνίας για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που συνέδεε την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα και της οποίας το τέλος σηματοδοτεί μια μείζονα καμπή στον τομέα αυτό μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

«Η ισχύς της συμφωνίας τελειώνει. Το θεωρούμε αρνητικό. Εκφράζουμε τη λύπη μας σχετικά μ' αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ρωσία θα διατηρήσει μια υπεύθυνη προσέγγιση στη στρατηγική σταθερότητα.

Ο ίδιος δήλωσε εξάλλου ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει «με σεβασμό» την απόφαση του Πεκίνου να μην συμμετάσχει προς το παρόν σε ενδεχόμενες συνομιλίες για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς.

Εξάλλου το ΝΑΤΟ απευθύνει έκκληση για «αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα» μετά την εκπνοή της New Start, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Ατλαντικής συμμαχίας.

«Η αυτοσυγκράτηση και η υπευθυνότητα στον πυρηνικό τομέα είναι ουσιώδεις για την παγκόσμια ασφάλεια», υπογράμμισε ζητώντας να μην κατονομασθεί.

«Η ανεύθυνη πυρηνική ρητορική της Ρωσίας και τα εξαναγκαστικά σινιάλα που στέλνει σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά, αποκαλύπτουν μια στρατηγική στάση εκφοβισμού», πρόσθεσε καταγγέλλοντας επίσης τη βούληση της Κίνας να «διευρύνει» το πυρηνικό οπλοστάσιό της.

«Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθεί την αξιοπιστία του και την αποτελεσματικότητα της συνολικής στάσης του για αποτροπή και άμυνα», διαβεβαίωσε επίσης ο αξιωματούχος της συμμαχίας.

Η ισχύς της τελευταίας συνθήκης για τον έλεγχο των πυρηνικών, που συνέδεε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, εξέπνευσε σήμερα, σηματοδοτώντας μια μείζονα καμπή στην ιστορία του ελέγχου των εξοπλισμών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και προκαλώντας ανησυχίες για διάδοση των πυρηνικών όπλων.

