Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας απαντούν στις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Ελλάδας σχετικά με τα 12 μίλια, χαρακτηρίζοντάς τες ως «απαράδεκτες» και χωρίς νομική ισχύ για την Τουρκία.

Παράλληλα, απορρίπτει ότι πρόκειται για μονομερή απόφαση της Ελλάδας, όταν παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, και ζητά «δίκαιη και ισότιμη κατανομή» στο Αιγαίο.

«Η στάση της χώρας μας είναι σαφής όσον αφορά τις δηλώσεις των Ελλήνων πολιτικών για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια.

Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και σύμφωνη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου κατανομή των θαλάσσιων δικαιωμάτων στο Αιγαίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο του αμοιβαίου διαλόγου και της καλής θέλησης.

Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας, που αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική ισχύ για τη χώρα μας.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», δηλώνουν ότι συνεχίζουν με σταθερότητα και αποφασιστικότητα την αποστολή τους για τη διασφάλιση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της», αναφέρουν οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.