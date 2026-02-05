Ο πακιστανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε επιχείρηση ασφαλείας που διήρκησε μια εβδομάδα κατά αυτονομιστών στο Μπαλουτσιστάν, σκοτώνοντας 216 μαχητές σε στοχευμένες επιθέσεις σε όλη τη νοτιοδυτική επαρχία.

Το Σάββατο αυτονομιστές του Στρατού Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA) εισέβαλαν σε σχολεία, τράπεζες, αγορές και εγκαταστάσεις ασφαλείας σε όλο το Μπαλουτσιστάν (Βελουχιστάν), τη μεγαλύτερη και φτωχότερη επαρχία του Πακιστάν, σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ.

Ο στρατός δήλωσε ότι 22 μέλη του προσωπικού ασφαλείας και 36 πολίτες σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Τα συντονισμένα χτυπήματα του BLA σε περισσότερες από δέκα τοποθεσίες ξεκίνησαν όταν ο στρατός εξαπέλυσε την επιχείρηση Radd ul-Fitna 1(καταστολής του χάους) που βασίστηκε σε στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών και που, σύμφωνα με τον στρατό, ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου.

«Μέσω σχολαστικού σχεδιασμού, αξιοποιήσιμων πληροφοριών και απρόσκοπτης κοινής εκτέλεσης, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου του Πακιστάν, με την υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο της επιχείρησης Radd-ul-Fitna-1, αντέδρασαν με ακρίβεια και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι 216 μαχητές έχουν σκοτωθεί σε όλο το Μπαλουτσιστάν από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση.

Αξιωματούχοι ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι αντάρτες κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικά τμήματα σε διάφορες περιοχές ενώ πήραν τον έλεγχο της πόλης Νουσκί για τρεις ημέρες πριν εκδιωχθούν από εκεί.

Ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναπτύχθηκαν στη Νουσκί για να τερματιστεί η πολιορκία, δήλωσαν αξιωματούχοι ασφαλείας. Το Μπαλουτσιστάν, μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά, συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν και φιλοξενεί επενδύσεις του Πεκίνου, όπως το λιμάνι Γκουαντάρ και άλλα έργα. Εδώ και δεκαετίες σημειώνονται συγκρούσεις με αντάρτες, κυρίως Βελούχους αυτονομιστές, που επιδιώκουν μεγαλύτερη αυτονομία και μεγαλύτερο μερίδιο στους φυσικούς του πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters