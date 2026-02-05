Από εγκεφαλική αιμορραγία προκλήθηκε ο θάνατος του 36χρονου ελεγκτή τουρκικής καταγωγής Σερκάν Τσ. σε τρένο στη Γερμανία, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 26χρονο Έλληνα που έχει ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί.

Όπως μετέδωσε χθες η γερμανική εφημερίδα Bild, όλα ξεκίνησαν όταν, το βράδυ της Δευτέρας, ο 36χρονος υπάλληλος των γερμανικών σιδηροδρόμων πλησίασε την παρέα του δράστη, μία ομάδα τεσσάρων ατόμων, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών.

Ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 36χρονο πατέρα δύο παιδιών όταν ο τελευταίος τού ζήτησε να αποβιβαστεί από το βαγόνι, καθώς ο ελεγχόμενος δεν είχε επιδείξει έγκυρο εισιτήριο.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο δράστης εξοργίστηκε και ξυλοκόπησε το θύμα του, ενώ το τρένο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Λάντστουλ κοντά στο Καϊζερσλάουτερν. Τα χτυπήματα που δέχθηκε ο ελεγκτής ήταν τόσο βαριά που κρίθηκε αναγκαίο να του παρασχεθεί άμεσα ΚΑΡΠΑ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι ο συλληφθείς είναι Έλληνας υπήκοος χωρίς δηλωμένη σταθερή διεύθυνση στη Γερμανία. Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του Καϊζερσλάουτερν διερευνά τον 26χρονο ως ύποπτο για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα, παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να κρατήσουν τον ελεγκτή στη ζωή, το θύμα άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χόμπουργκ, ένα 24ωρο μετά τη διακομιδή του.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε χθες στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) σε όλα τα τρένα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, στη μνήμη του ελεγκτή.

«Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σερκάν Τσ., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοιες εκρήξεις βίας. Εμείς –οι πολιτικοί, η κοινωνία– πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για όλους τους εργαζομένους στους σιδηροδρόμους της χώρας. Εμείς στην Deutsche Bahn θρηνούμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων.

Διαβάστε επίσης: Αύριο Παρασκευή οι συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ στο Ομάν - Η ατζέντα

Πηγή: skai.gr