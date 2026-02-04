Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας "Χ" Ιλον Μασκ, αναφερόμενος στην χθεσινή έρευνα στα γραφεία του "Χ" στην Γαλλία, έκανε λόγο για «αυθαίρετες δικαστικές ενέργειες» με «πολιτικά κίνητρα». Με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα Global Government Affairs κατηγόρησε την εισαγγελία του Παρισιού ότι έδωσε υπέρμετρη δημοσιότητα στην παρέμβαση της θέλοντας να επιτύχει «παράνομους πολιτικούς στόχους». Από γαλλικής πλευράς ο λογαριασμός «French Responce» που διατηρεί το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών την πλατφόρμα "X" έκανε λόγο για «πολιτικό θέατρο» σημειώνοντας ότι πρόκειται για έρευνες που αφορούν περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας και ότι αιτιάσεις όπως αυτές του Global Government Affairs «μπορεί να έχουν βάση για κάποια νησιά όχι όμως και για την Γαλλία».

Η εισαγγελία του Παρισιού κάλεσε, ως γνωστό, τον Ιλον Μασκ να δώσει κατάθεση επί του θέματος στις 20 Απριλίου μετά από έρευνα η οποία ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία Γάλλου βουλευτή ο οποίος υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι στην πλατφόρμα "X" είναι πιθανόν να έχουν διαστρεβλώσει την λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων. Έκτοτε, οι έρευνες διευρύνθηκαν για να περιλάβουν άλλα αδικήματα όπως η συνέργεια σε κατοχή εικόνων ανηλίκων πορνογραφικού χαρακτήρα και η συνέργεια στην μετάδοση, προσφορά ή διάθεση σε οργανωμένη συμμορία εικόνων ανηλίκων με πορνογραφικό χαρακτήρα, deepfake σεξουαλικό χαρακτήρα ή αρνητισμό.

«Η διενέργεια αυτής της έρευνας εγγράφεται σε αυτήν την φάση στο πλαίσιο μίας εποικοδομητικής προσέγγισης με στόχο την εγγύηση της συμμόρφωσης της πλατφόρμας Χ με τους γαλλικούς νόμους στο μέτρο που λειτουργεί στο γαλλικό έδαφος» ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Παρισιού, σημειώνοντας ότι η έρευνα στα γραφεία του Χ στην Γαλλία διεξήχθη παρουσία της Europol.

Πηγή: ΚΥΠΕ