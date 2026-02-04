Με αιχμηρή γλώσσα και σαφείς υπαινιγμούς κλιμάκωσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σκληρή προειδοποίηση προς τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δηλώνοντας ότι «πρέπει να ανησυχεί πολύ», την ώρα που οι εντάσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης κορυφώνονται ενόψει πυρηνικών συνομιλιών.

«Διαπραγματεύονται μαζί μας αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι ο Ανώτατος Ηγέτης πρέπει να ανησυχεί πολύ», ανέφερε ο Τραμπ, επαναφέροντας το ενδεχόμενο «άλλων επιλογών» σε περίπτωση που δεν υπάρξει ταχεία και ουσιαστική συμφωνία.





Ακυρώσεις, μετακινήσεις και διχογνωμίες για το πλαίσιο

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν φέρεται να ακυρώθηκαν αρχικά λόγω διαφωνιών για τον τόπο, τη μορφή και την ατζέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν ζήτησε αλλαγή έδρας από την Τουρκία στο Ομάν, με άλλες πηγές να αναφέρουν ότι οι επαφές τελικά ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο Μουσκάτ.

Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι «πλήρως έτοιμη» για συνομιλίες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων παραμένει «εκτός τραπεζιού».

Κινητικότητα Ουάσιγκτον–Ντόχα χωρίς απευθείας επαφή

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Αxios, ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν με τον πρωθυπουργό της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν προβλέπεται μετάβαση για απευθείας συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους, με την αποστολή να επιστρέφει στη συνέχεια στο Μαϊάμι.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον αφήνει ανοικτό παράθυρο: εάν η Τεχεράνη αποδεχθεί την «αρχική μορφή» των συνομιλιών, οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να συναντηθούν εντός της εβδομάδας ή την επόμενη.

«Οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι»

Πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων στο Αxios ανέφεραν ότι «τα σχέδια για τις πυρηνικές συνομιλίες καταρρέουν». Όπως ανέφερε, ανώτερος αξιωματούχος τόνισε: «Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, διαφορετικά ο κόσμος θα αρχίσει να εξετάζει άλλες επιλογές», υπενθυμίζοντας τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με τη διπλωματία να δοκιμάζεται υπό την απειλή κλιμάκωσης, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μετρούν κινήσεις, κόκκινες γραμμές και αντοχές.