Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ θετική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ σήμερα, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας, μολονότι το Πεκίνο προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν.

Δύο μήνες πριν από την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, ο Σι συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ στους 20 εκατομμύρια τόνους κατά την τρέχουσα περίοδο, από 12 εκατομμύρια τόνους προηγουμένως, είπε ο Τραμπ.

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) της σόγιας κατέγραψαν κατακόρυφη άνοδο μετά την ανακοίνωση αυτήν. Οι δοκιμαζόμενες αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ είναι από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της πολιτικής του Τραμπ και η Κίνα συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές παγκοσμίως.

Παράλληλα με αυτήν την κίνηση καλής θέλησης ωστόσο ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, μια πηγή συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του κόσμου. Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο «Νέα Κίνα», ο Σι είπε ότι είναι πρόθυμος να υλοποιήσει «περισσότερα μεγάλα και καλά πράγματα» με τον Τραμπ κατά το νέο έτος, όμως η Ουάσινγκτον θα πρέπει «να χειριστεί με σύνεση το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν», σημειώνοντας ότι το θέμα της Ταϊβάν «είναι το σημαντικότερο στις σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ».

Οι δύο χώρες θα πρέπει να εντείνουν την επικοινωνία τους, να οικοδομήσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να διαχειριστούν ορθά τις διαφορές τους και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «μπορούν να βρουν λύσεις η μία για τις ανησυχίες της άλλης».

«Όλα πολύ θετικά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Η σχέση με την Κίνα και η προσωπική σχέση μου με τον πρόεδρο Σι είναι εξαιρετικά καλή και αντιλαμβανόμαστε και οι δύο πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι».



Διαβάστε επίσης: Σι Τζινπίνγκ: Τηλεφωνική επικοινωνία με πρόεδρο Τραμπ





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ