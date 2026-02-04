«Ουσιαστικές και παραγωγικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες με ρωσικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες στο Αμπού Ντάμπι, ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Το έργο ήταν ουσιαστικό και παραγωγικό, επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές λύσεις», αναφέρει ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Οι συνομιλίες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα συνεχιστούν αύριο Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Διαβάστε επίσης: Ουκρανικό: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ