Ένα από τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ιράν μετέδωσε τις τελευταίες ημέρες, χωρίς κανένα σχόλιο, φωτογραφίες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αν και εντός της εβδομάδας αναμένονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να πλανάται η απειλή ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, ενώ πλέον πιέζει τους Ιρανούς να συνάψουν μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν. Στην περίπτωση όμως που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν κάποια επίθεση, οι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι θα απαντήσουν αμέσως, αναφέροντας ως πιθανούς στόχους τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Σε αυτό το φόντο, το πρακτορείο Fars, που πρόσκειται στις δυνάμεις ασφαλείας, αναρτά εδώ και δύο ημέρες φωτογραφίες ορισμένων αμερικανικών βάσεων, με μοναδική λεζάντα την ημέρα και την ημερομηνία λήψης, με βάση το ιρανικό ημερολόγιο.

Την Τρίτη παρουσίασε μια αεροφωτογραφία της Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές και οι γαλλικές δυνάμεις. Σήμερα, είχε σειρά η αεροπορική βάση Ίσα του Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν ανησυχία στο Παρίσι.

«Προφανώς, είμαστε σε επαγρύπνηση, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε οι στρατιώτες μας που βρίσκονται εκεί να εργάζονται υπό τις μέγιστες συνθήκες ασφαλείας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα πάντως με το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη προς το παρόν ότι οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Fars είναι πρόσφατες.



Δείτε την αερογραφία αμερικανικής βάσης στα ΗΑΕ:





The IRGC-affiliated Fars News Agency in a post on its X account on Monday published a photo of the UAE’s Al Dhafra Air Base, which houses thousands of US forces, without further comment. pic.twitter.com/hMYIM8ISzs — Iran International English (@IranIntl_En) February 3, 2026





Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ομάν οι συνομιλίες - Υπό συζήτηση οι λεπτομέρειες





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ